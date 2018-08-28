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  • Чеферин: «УЕФА не намерен использовать систему видеоповторов на матчах Лиги чемпионов»

Чеферин: «УЕФА не намерен использовать систему видеоповторов на матчах Лиги чемпионов»

28 августа 2018, 16:44
17

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что в Лиге чемпионов не будет использована система видеоповторов.

«Не знаю, откуда появилась эта информация. УЕФА не намерен использовать систему видеоповторов. Если честно, я по-прежнему не уверен в еe эффективности.

Нужно понять несколько вещей. К примеру, кто должен просматривать спорный эпизод – видеоассистент или главный арбитр? Фанаты, как и журналисты, этого не понимают. Непонятно, что видят арбитры, а что они не видят», – сказал Чеферин.

Ранее сообщалось, что видеоповторы появятся со стадии 1/4 финала.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Чеферин Александер
Комментарии (17)
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niko5
1535464448
Мне не понятно-Я не уверен!!!Ты представитель УЕФА а не член_а другой уверен!!!ВЫносите на обсуждение и голосование!И будет ясно,нужны повторы или нет!!
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hevbn 28
1535465926
Забавная формулировка "Непонятно, что видят арбитры, а что они не видят" по моему VAR для того и придуман ,чтобы судьи более менее видели всё . Конечно понятно ,что от всех ошибок с помощью видео повторов не избавится , ошибки были , есть и будут , но грубых ошибок будет конечно меньше в футболе с введением VAR и по моему это уже будет хорошо , а по поводу того кто будет смотреть, это по моему такая мелочь , что тяжело решить кто будет смотреть главный судья или нет. Я вообще то не верю в конспиративные теории , но это похоже как раз на то , что с помощью VAR УЕФА будет тяжелее добиваться чтобы выигрывали "нужные" им команды и пусть попробует разубедить в этом Чеферин.
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Diesel133
1535467862
все понятно, ****. г@ндоны.
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vladimir-7
1535468699
Если Чеферин не понимает для чего нужна система VAR и кто должен смотреть повторы, то уходи и дай другому наладить эту систему. Раз он против, значит сам сосет бабки с судейского корпуса за нужный (оплаченный) исход матчей.
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alex1951
1535469709
Я нашальник - ты дурак, ты нашальник- я дурак. Суть в чем: Пока я командую Уефой ,повторов не Бу-дет! Вывод: Повторы вводились ради справедливости. А отмена их ,тонкий намек на несправедливость.Просто,как грабли... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ну .даже ,если это отнимает время,то это с пользой ..... А это не потеря времени,когда судьи из-за симуляции накидывают по 5-7 минут?!
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EsKamilio
1535471503
С повторами будет трудно тащить Реал
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vick-north-west
1535472537
Все равно арбитры что хотят, то и видят, только время тянут. Сомневаюсь, что Мажич в финале ЛЧ удалил бы Рамоса за фол на Салахе, посмотрев повтор.
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Cules2013
1535473423
Господин Чеферин, а у вас там где-то в оффшорах пару десятков миллионов случаем не завалялось? С такими-то тупыми отмазками иных мыслей не возникает. Видимо Инфантино честнее будет, значит) Ну или умнее. Хотя мне крайне сложно поверить в то, что Чеферин банально такой прожжённый консерватор. Я давно уже понял, что все чиновники понимают только язык денег. Если что-то делается, то не просто так.
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OfaZavr
1535474256
уж от него то не ожидал таких банальных отмазок и оттягивания этого процесса. работа арбитров с VAR конечно требует некоторой доработки но ввести систему можно и сейчас.
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zigbert
1535481464
Все ясно - боятся справедливости.
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