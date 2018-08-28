Чеферин: «УЕФА не намерен использовать систему видеоповторов на матчах Лиги чемпионов»

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что в Лиге чемпионов не будет использована система видеоповторов.

«Не знаю, откуда появилась эта информация. УЕФА не намерен использовать систему видеоповторов. Если честно, я по-прежнему не уверен в еe эффективности.

Нужно понять несколько вещей. К примеру, кто должен просматривать спорный эпизод – видеоассистент или главный арбитр? Фанаты, как и журналисты, этого не понимают. Непонятно, что видят арбитры, а что они не видят», – сказал Чеферин.

Ранее сообщалось, что видеоповторы появятся со стадии 1/4 финала.