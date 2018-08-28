Покеттино – о езде Льориса за рулем в пьяном виде: «Его поступку нет оправданий, но клуб его поддержит»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поддержал вратаря команды Уго Льориса, который недавно был задержан полицией за езду в пьяном виде за рулем автомобиля. Француз предстанет в скором времени перед судом.

«Уго знает, что совершил большую ошибку. Его поступку нет оправданий, но клуб его поддержит. У меня не было мыслей лишать его капитанской повязки или места в составе.

Он извинился перед болельщиками, перед нами, перед всей страной. Он сам себя наказал и ему очень плохо», – сказал Покеттино.

Француз не смог пройти придорожный тест на алкоголь в центре Лондона в минувшую пятницу примерно в 2:30 ночи. Футболиста доставили в участок, после чего освободили под залог. В заявлении столичной полиции говорится: «Мужчина был обвинен после обычной остановки патрулем в Глочестер Плейс». Во вторник, 11 сентября, 31-летний игрок должен прибыть в суд.