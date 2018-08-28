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  • Покеттино – о езде Льориса за рулем в пьяном виде: «Его поступку нет оправданий, но клуб его поддержит»

Покеттино – о езде Льориса за рулем в пьяном виде: «Его поступку нет оправданий, но клуб его поддержит»

28 августа 2018, 08:30
7

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поддержал вратаря команды Уго Льориса, который недавно был задержан полицией за езду в пьяном виде за рулем автомобиля. Француз предстанет в скором времени перед судом.

«Уго знает, что совершил большую ошибку. Его поступку нет оправданий, но клуб его поддержит. У меня не было мыслей лишать его капитанской повязки или места в составе.

Он извинился перед болельщиками, перед нами, перед всей страной. Он сам себя наказал и ему очень плохо», – сказал Покеттино.

Француз не смог пройти придорожный тест на алкоголь в центре Лондона в минувшую пятницу примерно в 2:30 ночи. Футболиста доставили в участок, после чего освободили под залог. В заявлении столичной полиции говорится: «Мужчина был обвинен после обычной остановки патрулем в Глочестер Плейс». Во вторник, 11 сентября, 31-летний игрок должен прибыть в суд.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Льорис Уго Почеттино Маурисио
Комментарии (7)
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vick-north-west
1535437361
Игрокам Тоттенхэма, видимо, не дает покоя наследие известного анонимного алкоголика, а также чемпиона мира 1966 г. и 6-кратного лучшего бомбардира ч-та Англии Джимми Гривза.
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Vickont
1535437787
А потом он перейдет в Арсенал...
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zigbert
1535443018
Ну если коллектив взял его на "поруки", то и отвечать за него будет вся команда.
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OfaZavr
1535443466
ошибки все совершают лишь бы из них следовали правильные выводы и они не повторялись.
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KOLBIS
1535445691
Деньги и слава сводят с ума даже самых здравомыслящих людей...
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mihail200606
1535457737
Ну бывает... Что такого.. Главное все живы,здоровы) Он же не на матч пьяный пришел)) тогда бы клуб конечно не поддержал))
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Всем привет, я тут время
1535458046
Раньше я тоже такое исполнить мог, но потом получил права и теперь я это осуждаю...
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