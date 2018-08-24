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    Полиция задержала Льориса за вождение в нетрезвом виде. Вратарь предстанет перед судом

    Полиция обвинила голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса в вождении в нетрезвом виде.

    Француз не смог пройти придорожный тест на алкоголь в центре Лондона сегодня примерно в 2:30 ночи. Футболиста доставили в участок, после чего освободили под залог.

    В заявлении столичной полиции говорится: «Мужчина был обвинен после обычной остановки патрулем в Глочестер Плейс».

    Во вторник, 11 сентября, 31-летний игрок должен прибыть в суд.

    В настоящее время неясно, примет ли Льорис участие в матче третьего тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» в понедельник.

    Источник: Independent.co.uk

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    24.08.2018 16:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 25 августа 2018, 00:16

      Вот французский петух!!!Матч с М.Ю. в понедельник...А этот все не напразднуется!

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 24 августа 2018, 20:19

      Да, уж. Это не у нас заборы сносить.)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 19:12

      от Льориса точно такого не ожидал, не такого он типа. но с другой стороны мы же его не знаем в обычной жизни и поэтому как тут судить кто на что способен. но надеюсь он сделает выводы.

      2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 18:19

      Как же так Уго ,на тебя это не похоже.

      3
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 24 августа 2018, 17:56

      Он в России водку пиль и вот резултат. Он скучает водку

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > XoVoS 25 августа 2018, 00:11

      В Англии более высокий порог концентрации алкоголя, чем в России. У нас гайцы могут и за полрюмки окучить.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 августа 2018, 17:06

      Вот уж от кого-кого, а от Льориса таких финтов не ожидал.

      6
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 24 августа 2018, 16:42

      Празднует до сих пор,прокапайте его...

      4
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