Полиция задержала Льориса за вождение в нетрезвом виде. Вратарь предстанет перед судом

Полиция обвинила голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса в вождении в нетрезвом виде.

Француз не смог пройти придорожный тест на алкоголь в центре Лондона сегодня примерно в 2:30 ночи. Футболиста доставили в участок, после чего освободили под залог.

В заявлении столичной полиции говорится: «Мужчина был обвинен после обычной остановки патрулем в Глочестер Плейс».

Во вторник, 11 сентября, 31-летний игрок должен прибыть в суд.

В настоящее время неясно, примет ли Льорис участие в матче третьего тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» в понедельник.