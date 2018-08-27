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«ПСЖ» не хочет платить «Баварии» 50 миллионов за Боатенга

27 августа 2018, 15:34
4

«ПСЖ», как уже сообщалось ранее, заинтересован в приобретении защитник «Баварии» Джерома Боатенга.

Спортивный директор парижан Антеро Энрике ведет переговоры по переходу 29-летнего футболиста со своим мюнхенским коллегой Хасаном Салихамиджичем.

Основное разногласие в данный момент – сумма сделки. «Бавария» хочет получить от продажи Боатенга минимум 50 миллионов евро. «ПСЖ» не готов платить такую цену за немца, в том числе из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Нынешний контракт защитника с «Баварией» рассчитан до июня 2021 года.

Источник: Bild
Франция. Лига 1 Германия. Бундеслига ПСЖ Бавария Боатенг Джером
Комментарии (4)
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zatonn
1535375025
Денег нет - в сад))))
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серега кашин
1535375819
денег у них тогда бразильскую девку продайте
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vasminov
1535383524
нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://linkto.eu/kachok
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zigbert
1535387169
Причины весомые и скорей всего переход не состоится.
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