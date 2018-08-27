«ПСЖ» не хочет платить «Баварии» 50 миллионов за Боатенга

«ПСЖ», как уже сообщалось ранее, заинтересован в приобретении защитник «Баварии» Джерома Боатенга.

Спортивный директор парижан Антеро Энрике ведет переговоры по переходу 29-летнего футболиста со своим мюнхенским коллегой Хасаном Салихамиджичем.

Основное разногласие в данный момент – сумма сделки. «Бавария» хочет получить от продажи Боатенга минимум 50 миллионов евро. «ПСЖ» не готов платить такую цену за немца, в том числе из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Нынешний контракт защитника с «Баварией» рассчитан до июня 2021 года.