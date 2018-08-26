Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба: «Приятно, что ко мне тепло относятся по всей стране. Хочется радовать публику голами»

Дзюба: «Приятно, что ко мне тепло относятся по всей стране. Хочется радовать публику голами»

26 августа 2018, 20:09
24

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 5-го тура РПЛ против «Уфы» (2:0) поделился мнением об отношении болельщиков к себе.

– Путь от раздевалки до автобуса на выездных матчах у вас существенно увеличился.

– Приятно очень, что ко мне тепло и по-доброму относятся по всей стране. Может быть, благодаря этому и получается забивать. Такая располагающая ко мне атмосфера, поэтому хочется порадовать публику.

– Вы только голы Дриусси отмечаете ударом по пятачку?

– И свои, и Дриусси. Очень рад, когда мои партнеры забивают, Себа особенно. Он выполняет очень большой объем работы, прессингует, освобождает зоны. Красавец. Рад всегда, когда он будет забивать, и пятачок ему набивать буду.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Дзюба Артем
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dieter Günther Bohlen
1535304325
Пяточок нужно будет свинообразным в следующем туре набить. Пару раз точно можешь!
Ответить
alex1951
1535304788
Не обольщайся.. В футболе ,как и в жизни - от любви до ненависти ,один шаг! Так что старайся ,Дзюбинатор))))
Ответить
Тraumtanzеr
1535305022
Через несколько дней, получишь то, что заслуживаешь
Ответить
almanev
1535305194
Дзюба - говно.
Ответить
ЮНик
1535306787
Публика в театре, цирке и публичном доме. Футболом интересуются БОЛЕЛЬЩИКИ, часть из которых фанаты. Больше всего в стране болельщиков московского "Спартака". Не думаю, что кто-то из них к Дзюбе тепло относится, которого "Спартак" воспитал, а он по красно-белой "розочке" топтался и у которого Унаи Эмери "тренеришка". А забивать голы это твоя работа, причем запредельно высоко оплачиваемая. "Любимец публики. Весь вечер на манеже. Дробь!!!" ЧЕГО ТЫ ДОБИЛСЯ К СВОИМ ТРИДЦАТИ В ФУТБОЛЕ???
Ответить
a-rakhmatov
1535307916
Артем продолжает "почивать на лаврах"....главное не заболеть бы ему звездной болезнью...)))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1535310602
Вспомнился анекдот: - здравствуйте, меня зовут Таня - очень приятно - это ненадолго
Ответить
77SAM
1535319350
Радуй !
Ответить
TUMS
1535321427
Не сглазили бы Дзюбу...
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+