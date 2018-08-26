Дзюба: «Приятно, что ко мне тепло относятся по всей стране. Хочется радовать публику голами»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 5-го тура РПЛ против «Уфы» (2:0) поделился мнением об отношении болельщиков к себе.

– Путь от раздевалки до автобуса на выездных матчах у вас существенно увеличился.

– Приятно очень, что ко мне тепло и по-доброму относятся по всей стране. Может быть, благодаря этому и получается забивать. Такая располагающая ко мне атмосфера, поэтому хочется порадовать публику.

– Вы только голы Дриусси отмечаете ударом по пятачку?

– И свои, и Дриусси. Очень рад, когда мои партнеры забивают, Себа особенно. Он выполняет очень большой объем работы, прессингует, освобождает зоны. Красавец. Рад всегда, когда он будет забивать, и пятачок ему набивать буду.