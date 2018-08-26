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    Дзюба: «Приятно, что ко мне тепло относятся по всей стране. Хочется радовать публику голами»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 5-го тура РПЛ против «Уфы» (2:0) поделился мнением об отношении болельщиков к себе.

    – Путь от раздевалки до автобуса на выездных матчах у вас существенно увеличился.

    – Приятно очень, что ко мне тепло и по-доброму относятся по всей стране. Может быть, благодаря этому и получается забивать. Такая располагающая ко мне атмосфера, поэтому хочется порадовать публику.

    – Вы только голы Дриусси отмечаете ударом по пятачку?

    – И свои, и Дриусси. Очень рад, когда мои партнеры забивают, Себа особенно. Он выполняет очень большой объем работы, прессингует, освобождает зоны. Красавец. Рад всегда, когда он будет забивать, и пятачок ему набивать буду.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.08.2018 20:09
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +979

      TUMS 27 августа 2018, 01:10

      Не сглазили бы Дзюбу...

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      Рейтинг: +459

      77SAM 27 августа 2018, 00:35

      Радуй !

      0
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      Рейтинг: +24272

      DOCTOR PENALTY 26 августа 2018, 22:10

      Вспомнился анекдот:
      - здравствуйте, меня зовут Таня
      - очень приятно
      - это ненадолго

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > DOCTOR PENALTY 27 августа 2018, 17:53

      Принимается.)))
      Но...
      Меня зовут Таня (это якобы Дзю)
      Очень приятно( это якобы болелы)
      Это ненадолго (это опять якобы Дзю)
      ....))) Тогда это ,действительно ,ржач!)))

      0
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      Рейтинг: +24272

      DOCTOR PENALTY > alex1951 27 августа 2018, 18:51

      +++ )))

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > DOCTOR PENALTY 27 августа 2018, 18:59

      Пипец! DOCTOR, ты меня похоронил ,с тремя крестиками ,с улыбкой.....ооо горе мне.....)))

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 августа 2018, 21:25

      Артем продолжает "почивать на лаврах"....главное не заболеть бы ему звездной болезнью...)))

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 26 августа 2018, 21:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Публика в театре, цирке и публичном доме. Футболом интересуются БОЛЕЛЬЩИКИ, часть из которых фанаты. Больше всего в стране болельщиков московского "Спартака". Не думаю, что кто-то из них к Дзюбе тепло относится, которого "Спартак" воспитал, а он по красно-белой "розочке" топтался и у которого Унаи Эмери "тренеришка". А забивать голы это твоя работа, причем запредельно высоко оплачиваемая. "Любимец публики. Весь вечер на манеже. Дробь!!!" ЧЕГО ТЫ ДОБИЛСЯ К СВОИМ ТРИДЦАТИ В ФУТБОЛЕ???

      -5
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 > ЮНик 26 августа 2018, 21:20

      А причем тут фанаты Спартака? Дзюба отлично выступил на ЧМ и продолжает показывать хороший уровень, благодаря ему мальчишки приходят на стадионы со своими отцами, хотят играть в футбол, ну по крайней мере Дзюба точно увеличил их количество. Дзюба к своим тридцати забил испанцам на ЧМ, что позволило выйти в 1/4 финала сборной России - исторический момент и играет в ведущем клубе страны, критикуй не критикуй, но он там играет, а за красивые глаза в клубе такого уровня как Зенит держать не будут, значит оправдывает надежды в себя, а чего вот ты к своим 30 -ти добился? а к 40-ка? а к 50-ти? Так что прежде чем писать говнокомменты, на себя в зеркало стоит взглянуть. А то у нас пол страны как в поговорке: "На словах я Лев Толстой, а на деле *** простой".

      7
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Yarrom89 26 августа 2018, 21:30

      Я чем-то оскорбил "звезду по имени Дзюба"? Чего дизлайкать?

      4
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 > ЮНик 26 августа 2018, 21:38

      Я считаю у тебя предвзятое отношение, просто Дзюба один из лучших кто выступил на ЧМ, парень после череды неудач снова "засиял", он радуется этим мальчишка, которые просят у него фотографы, сам как мальчишка и заметь в любом городе, неважно за какой клуб они болеют, он больше всех остальных стоит фотографируется и подписывает им клочки бумаги, а пацанам большего и не надо и все счастливы, неужели нельзя порадоваться за него, даже если ты болеешь за Спартак и у тебя личная неприязнь к нему. Все в жизни совершают ошибки, но сейчас Дзюба на правильном пути и заслуживает уважения даже у соперников.

      6
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      Рейтинг: +29

      Bagert > Yarrom89 26 августа 2018, 21:39

      К примеру, Никита Баженов Челси забивал, однако никогда не кривлялся перед журналистами и не кичился своими успехами

      4
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      Рейтинг: +29

      Bagert > Yarrom89 26 августа 2018, 21:41

      Никакого уважения Дзюба не заслужил. Скромнее быть надо. Уважаемые игроки стадионы у соперников собирали.

      2
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 > Bagert 26 августа 2018, 21:43

      Да много кто кому забивал! Но тут случай особый, домашний чемпионат мира - раз, Россия выходит из группы - два, в 1/8 финала выбивают Испанию - три, это историческое событие, которое запомнят надолго. А где Дзюба кривляется и кичится? Жкрналист берет интервью - он ему его дал.

      6
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 > Bagert 26 августа 2018, 21:45

      А в чем скромнее то? Ходить журналистов избегать? не фотографироваться? не давать автографов? Какие-то "совковские" понятия у тебя.

      6
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      ...
      Рейтинг: +24272

      DOCTOR PENALTY > ЮНик 26 августа 2018, 22:07

      Я с тобой согласен!

      1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Yarrom89 26 августа 2018, 22:10

      В чём я с тобой полностью согласен, то мне действительно до Льва Толстого как до Гвинеи раком. Это как Дзюбе до Роналдо. Или Ибрагимовича. Но на безрыбье и Дзюба акула! Конец связи, а то ещё приснится этот А.Д. Тьфу, тьфу, чур меня!!!

      -1
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      Рейтинг: +2053

      almanev 26 августа 2018, 20:39

      Дзюба - говно.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 26 августа 2018, 20:37

      Через несколько дней, получишь то, что заслуживаешь

      7
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > Тraumtanzеr 27 августа 2018, 09:00

      Звание лучшего игрока матча, забившего два гола, под завистливое хрюкание свинок?)

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Dieter Günther Bohlen 27 августа 2018, 22:33

      Ты вообще пососаку делай, чмо.

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 26 августа 2018, 20:33

      Не обольщайся..
      В футболе ,как и в жизни - от любви до ненависти ,один шаг!
      Так что старайся ,Дзюбинатор))))

      6
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 26 августа 2018, 20:25

      Пяточок нужно будет свинообразным в следующем туре набить. Пару раз точно можешь!

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      Рейтинг: +29

      Bagert > Dieter Günther Bohlen 26 августа 2018, 21:42

      Свинообразного в зеркале найдёшь

      5
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