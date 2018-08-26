Промес: «Игрой с «Динамо» я доказал критикам, что их доводы напрасны»

Атакующий игрок «Спартака» Квинси Промес прокомментировал свою игру в матче пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Голландец забил быстрый гол с пенальти.

«Я делаю все от меня зависящее, чтобы помочь команде победить. Знаю, что раньше матч «Спартак» — «Динамо» был главным дерби, знаю историю. Всегда приятно выигрывать дерби, я счастлив такому исходу событий.

На последних минутах матча у меня было полно сил. Я себя прекрасно чувствовал и благодаря этому смог оторваться и забить еще один гол. К сожалению, его не засчитали. Но я думаю, что своей игрой смог доказать людям, которые в последнее время обо мне нехорошо говорили, что их доводы были напрасны», – сказал футболист.

Ранее «Бомбардир» писал, что Промес может уехать из России летом.