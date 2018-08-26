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  • Промес: «Игрой с «Динамо» я доказал критикам, что их доводы напрасны»

Промес: «Игрой с «Динамо» я доказал критикам, что их доводы напрасны»

26 августа 2018, 15:10
15

Атакующий игрок «Спартака» Квинси Промес прокомментировал свою игру в матче пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Голландец забил быстрый гол с пенальти.

«Я делаю все от меня зависящее, чтобы помочь команде победить. Знаю, что раньше матч «Спартак» — «Динамо» был главным дерби, знаю историю. Всегда приятно выигрывать дерби, я счастлив такому исходу событий.

На последних минутах матча у меня было полно сил. Я себя прекрасно чувствовал и благодаря этому смог оторваться и забить еще один гол. К сожалению, его не засчитали. Но я думаю, что своей игрой смог доказать людям, которые в последнее время обо мне нехорошо говорили, что их доводы были напрасны», – сказал футболист.

Ранее «Бомбардир» писал, что Промес может уехать из России летом.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (15)
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1535286538
и чо доказал?
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sochi-2013
1535287113
В пяти турах- один гол с пенальти, это показатель! Только чего?
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Sergil
1535287645
Забил за 5 туров гол с пенальти и все, чсв взлетело
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Отчаянный Пердун
1535287848
Если и дальше так стараться! 1 гол с пенальти, смех. Ему самому не стрёмно такое говорить???? С ПАОКом надо было доказывать!!! Только победа в ЛЕ докажет всем!!!
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Shotlandets86
1535288764
Задавака, как и все крючкохвостые, на пустом месте.
Ответить
Мары
1535290068
По меньше говори, по больше играй. В Европе клубы вышибай. PS: вот это будет дело !!!
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subbotaspartak
1535295413
Ты ещё ничего не доказал, Чуток показал.
Ответить
OfaZavr
1535297936
нет Квинси ты можешь гораздо лучше. ведь мы то уж знаем твой уровень. старайся и возвращай свою лучшую игру.
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plehanov6
1535359736
Братуха! Благодарен тебе за все, что ты сделал для нашей команды, но пора тебе проявить уже себя в Европе! Показать всем, какой ты крутой! Дерзай, братуха!!!
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zigbert
1535362825
Только не надо громких речей Квинси. Это надо доказывать в каждой игре.
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