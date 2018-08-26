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    Промес: «Игрой с «Динамо» я доказал критикам, что их доводы напрасны»

    Атакующий игрок «Спартака» Квинси Промес прокомментировал свою игру в матче пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Голландец забил быстрый гол с пенальти.

    «Я делаю все от меня зависящее, чтобы помочь команде победить. Знаю, что раньше матч «Спартак» — «Динамо» был главным дерби, знаю историю. Всегда приятно выигрывать дерби, я счастлив такому исходу событий.

    На последних минутах матча у меня было полно сил. Я себя прекрасно чувствовал и благодаря этому смог оторваться и забить еще один гол. К сожалению, его не засчитали. Но я думаю, что своей игрой смог доказать людям, которые в последнее время обо мне нехорошо говорили, что их доводы были напрасны», – сказал футболист.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Промес может уехать из России летом.

    Источник: ФК «Спартак»

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    26.08.2018 15:10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 12:40

      Только не надо громких речей Квинси. Это надо доказывать в каждой игре.

      2
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 27 августа 2018, 11:48

      Братуха! Благодарен тебе за все, что ты сделал для нашей команды, но пора тебе проявить уже себя в Европе! Показать всем, какой ты крутой! Дерзай, братуха!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 27 августа 2018, 06:26

      Му...к

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 18:38

      нет Квинси ты можешь гораздо лучше. ведь мы то уж знаем твой уровень. старайся и возвращай свою лучшую игру.

      3
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 26 августа 2018, 17:56

      Ты ещё ничего не доказал,
      Чуток показал.

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 26 августа 2018, 17:34

      Выглядел слабовато...Цена в 30 мил.(как пишут в СМИ) явно завышена,10-12 реальная цена.За последние 1.5 года наблюдается постоянный РЕГРЕСС.

      1
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 26 августа 2018, 17:07

      Хахаха среднячок

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 августа 2018, 16:27

      По меньше говори, по больше играй.
      В Европе клубы вышибай.

      PS: вот это будет дело !!!

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      Рейтинг: +124

      Кулёк соли 26 августа 2018, 16:17

      .....бол )))

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 26 августа 2018, 16:06

      Задавака, как и все крючкохвостые, на пустом месте.

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