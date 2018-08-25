Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луценко: «В обороне «Спартака» нет цемента. Все проходимо»

    Нападающий «Динамо» Евгений Луценко в преддверии матча пятого тура РПЛ против «Спартака» поговорил об обороне красно-белых. Игрок считает ее проходимой.

    «Нужно создавать моменты, атаковать. Настрой должен быть именно таким. У нынешнего «Спартака» нет ничего такого, чему невозможно противостоять.

    Понятно, что новый матч будет отличаться от майского, но выходи и играй. Играют обычные люди в защите, никакого цемента там нет, всe проходимо, забиваемо», – считает форвард.

    Матч начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2018 00:14
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 26 августа 2018, 10:49

      Поздравляю! Прошли и забили!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 августа 2018, 12:03

      БОЛТОВНЯ !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 августа 2018, 10:31

      какие вы все самоуверенные как всё у вас легко тыры- пыры посмотрим на ваш жидкий раствор не проходимый

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 10:22

      Что то разговорился этот Луценко. На поле надо доказывать на что ты способен.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2018, 09:26

      болтают слишком много до игры эти динамовцы, выводы до игры делать не разумно. вот на поле и увидим кто, что и как)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 августа 2018, 08:48

      - "..никакого цемента там нет, всe проходимо, забиваемо»".
      ПАОК подтвердил эти слова. А Краснодар, Анжи и Локо - нет. А вот как получится у динамиков, будем посмотреть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 25 августа 2018, 08:05

      У четырёх команд пока не получилось пройти

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 августа 2018, 07:22

      Говорить не играть. За пределами поля все, блин, по говорильне змс. А на футбольном поле попадают под замес...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 25 августа 2018, 06:59

      Таим всё проще:
      непроходимая дубовая роща.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 05:48

      Посмотрим на поле.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11