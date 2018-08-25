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Луценко: «В обороне «Спартака» нет цемента. Все проходимо»

25 августа 2018, 00:14
20

Нападающий «Динамо» Евгений Луценко в преддверии матча пятого тура РПЛ против «Спартака» поговорил об обороне красно-белых. Игрок считает ее проходимой.

«Нужно создавать моменты, атаковать. Настрой должен быть именно таким. У нынешнего «Спартака» нет ничего такого, чему невозможно противостоять.

Понятно, что новый матч будет отличаться от майского, но выходи и играй. Играют обычные люди в защите, никакого цемента там нет, всe проходимо, забиваемо», – считает форвард.

Матч начнется в 19:00 по Москве.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Луценко Евгений
Комментарии (20)
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Viper for CSKA
1535145456
Слишком амбициозно. Как бы это боком Динамо не вышло. Каррера игру в обороне подтянул. Джикия и Жиго - хорошие защитники, современные, резкие, сильные на втором этаже. Навряд ли Динамо будет просто создавать моменты и их реализовывать.
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DOCTOR PENALTY
1535145531
А в нападении Динамо есть отбойный молоток???
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prezent2017
1535146683
Да засудят вас как мелких, пен поставят и 2 удаления. Причем тут цемент, накр он нужен?
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kolyma999
1535149344
Вот мне интересно,Луценко готовится к КВН или к матчу?Иди тренируйся,а балаболить будешь после матча.Там расскажешь и про цемент,и про остальное.
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Мары
1535149502
Луценко уже на 2 Оскара наговорил. Интересно , а в игре хотя бы на гол на гол наговорит ?
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Тraumtanzеr
1535150992
так отсоси днонамо три тысячи *****
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Рубик Докоян
1535170931
Говорить не играть. За пределами поля все, блин, по говорильне змс. А на футбольном поле попадают под замес...
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OfaZavr
1535178405
болтают слишком много до игры эти динамовцы, выводы до игры делать не разумно. вот на поле и увидим кто, что и как)
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zigbert
1535181762
Что то разговорился этот Луценко. На поле надо доказывать на что ты способен.
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Полная Канистра
1535182299
какие вы все самоуверенные как всё у вас легко тыры- пыры посмотрим на ваш жидкий раствор не проходимый
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