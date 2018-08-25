Луценко: «В обороне «Спартака» нет цемента. Все проходимо»

Нападающий «Динамо» Евгений Луценко в преддверии матча пятого тура РПЛ против «Спартака» поговорил об обороне красно-белых. Игрок считает ее проходимой.

«Нужно создавать моменты, атаковать. Настрой должен быть именно таким. У нынешнего «Спартака» нет ничего такого, чему невозможно противостоять.

Понятно, что новый матч будет отличаться от майского, но выходи и играй. Играют обычные люди в защите, никакого цемента там нет, всe проходимо, забиваемо», – считает форвард.

Матч начнется в 19:00 по Москве.