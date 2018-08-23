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Азар продлит контракт, если «Челси» попадет в Лигу чемпионов

23 августа 2018, 09:30
9

Полузащитник «Челси» Эден Азар готов продлить контракт с клубом.

27-летний бельгиец выдвинул условие руководству клуба, при котором он поставит подпись под новым соглашением. Речь идет о попадании в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19.

Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.

Хавбек выступает за «Челси» с 2012 года. За это время он провел 302 матча, забив в них 89 голов и отдав 77 результативных передач. В услугах Азара ранее проявлял заинтересованность «Реал».

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Трансферы Челси Азар Эден
Комментарии (9)
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Garrincha58
1535006466
он еще и условия ставит так от него в большей степени и зависит попадет Челси в ЛЧ или нет
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Krd123
1535006706
Я в шоке.... футбалёры условия ставят.... Оказывают влияние на мнение тренера (месси, Роналдо). Дормовым баблом их закормили)))
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овертайм
1535007205
то есть наврядли?)))
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Shotlandets86
1535007990
Ну это логично, правда, большая ответственность в попадании в ЛЧ, как раз, на Азаре.
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ItalianFootball
1535008372
Да не сегодня завтра в Мадрид можешь уехать. А тут год, вон как у Де Хеа вышло. А Куртуа в итоге победитель в этой каше.
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Берёза В.
1535009388
Ну значит продлит ))
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Yurini
1535026638
С Новой схемой и стилем игры, Челси попадёт в ЛЧ ! Или ЛЕ выиграют или АПЛ... А ЖЕЛАТЕЛЬНО И ТО И ДРУГОЕ! В Четвёрке полюбому они будут в этом году, многие не ожидают как Челси в этом году опять поднимется! Такой Челси Будет лучшим за последние годы При Моуре и Конте! Этом Челси переплюнет всех!
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Docentusa
1535028125
Если Азар будет играть и не травмироваться,то Челси в ЛЧ и будут!
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