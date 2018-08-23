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    Азар продлит контракт, если «Челси» попадет в Лигу чемпионов

    Полузащитник «Челси» Эден Азар готов продлить контракт с клубом.

    27-летний бельгиец выдвинул условие руководству клуба, при котором он поставит подпись под новым соглашением. Речь идет о попадании в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19.

    Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.

    Хавбек выступает за «Челси» с 2012 года. За это время он провел 302 матча, забив в них 89 голов и отдав 77 результативных передач. В услугах Азара ранее проявлял заинтересованность «Реал».

    Источник: The Times

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    23.08.2018 09:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 23 августа 2018, 15:42

      Если Азар будет играть и не травмироваться,то Челси в ЛЧ и будут!

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini 23 августа 2018, 15:17

      С Новой схемой и стилем игры, Челси попадёт в ЛЧ ! Или ЛЕ выиграют или АПЛ... А ЖЕЛАТЕЛЬНО И ТО И ДРУГОЕ! В Четвёрке полюбому они будут в этом году, многие не ожидают как Челси в этом году опять поднимется! Такой Челси Будет лучшим за последние годы При Моуре и Конте! Этом Челси переплюнет всех!

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 23 августа 2018, 10:29

      Ну значит продлит ))

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 августа 2018, 10:12

      Да не сегодня завтра в Мадрид можешь уехать. А тут год, вон как у Де Хеа вышло. А Куртуа в итоге победитель в этой каше.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 23 августа 2018, 10:06

      Ну это логично, правда, большая ответственность в попадании в ЛЧ, как раз, на Азаре.

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 августа 2018, 09:53

      то есть наврядли?)))

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      Рейтинг: +597

      Krd123 23 августа 2018, 09:45

      Я в шоке.... футбалёры условия ставят.... Оказывают влияние на мнение тренера (месси, Роналдо). Дормовым баблом их закормили)))

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Krd123 23 августа 2018, 10:14

      Это условие по желанию продлить контракт, то есть желаемая ЗП, график, кулер с холодной водичкой тебя на твоем месте работы не волнуют ? А Месси составы выбирал, что через голову уже. Нельзя такие вещи сравнивать.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 августа 2018, 09:41

      он еще и условия ставит так от него в большей степени и зависит попадет Челси в ЛЧ или нет

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