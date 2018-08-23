Азар продлит контракт, если «Челси» попадет в Лигу чемпионов

Полузащитник «Челси» Эден Азар готов продлить контракт с клубом.

27-летний бельгиец выдвинул условие руководству клуба, при котором он поставит подпись под новым соглашением. Речь идет о попадании в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19.

Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.

Хавбек выступает за «Челси» с 2012 года. За это время он провел 302 матча, забив в них 89 голов и отдав 77 результативных передач. В услугах Азара ранее проявлял заинтересованность «Реал».