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    Мостовой: «У «Уфы» неплохие шансы на успех в матчах с «Рейнджерс»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой положительно оценил перспективы «Уфы» в матчах с «Рейнджерс» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы.

    «Понятно, что перед «Рейнджерс» стоит задача пройти «Уфу». Но в последнее время шотландские клубы в Европе ничего особенного не показывают – варятся в своем чемпионате.

    Поэтому я считаю, что у «Уфы» неплохие шансы на успех в этом противостоянии. Тем более нашей команде терять нечего, а без давления играть гораздо проще», – считает Мостовой.

    Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» – «Уфа» пройдет в четверг, 23 августа, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 30 августа в России.

    Источник: Известия

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    23.08.2018 08:53
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 24 августа 2018, 09:05

      Было бы здорово, и уфа мало пропустила, отыграться может, болеем за наших

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 18:18

      Для Уфы главное не растеряться в первые минуты матча. Сложная будет игра ,но все же удачи Уфе.

      4
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 августа 2018, 14:49

      Уфе конечно же удачи и успеха. Но...все таки мы один клуб скорее всего потеряем. Хотя, надежда умирает последней

      1
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      Рейтинг: +160

      Varnes 23 августа 2018, 13:56

      Желаю удачи Уфимцам!
      Будет тяжело, но при должной концентрации и физической готовности можно Шотландцев побеждать. Самое главное не слушать таких экспертов как Саня, он видать по FIFA2018 вангует.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 23 августа 2018, 13:45

      Пора Сашку выходить из запоя после празднования своего юбилея.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 23 августа 2018, 12:37

      Мост в отличие от внутреннего чемпионата очень хорошо разбирается в европейском футболе...

      2
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      Рейтинг: +160

      Varnes > тщмек 19 23 августа 2018, 13:57

      Это шутка или серьёзно?

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Varnes 23 августа 2018, 14:00

      Я помню, как Спартак года три назад встречался с испанцами, причем шансы на выигрыш букмекеры для наших оценивали крайне низко. Мостовой тогда высказался в том плане, что испанская команда нынче слаба, и можно ожидать чего угодно. Спартак тогда выиграл 2:1, никто из экспертов не мог предполагать такого

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      Рейтинг: +160

      Varnes > тщмек 19 23 августа 2018, 14:13

      Понятно, не сильно слежу за комментами Мостового относительно закордонных турниров. А вот про наш чемп, сдается он очень обижается что его никуда не приглашают, вот и комментит по чём зря.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Varnes 23 августа 2018, 14:28

      Я бы не сказал, что его не приглашают, на Матч ТВ он довольно часто...садится в лужу

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 августа 2018, 12:23

      Я вообще никаких шансов не вижу, тем более по игре. Или Саню задарили вчера на юбилее, что он такой оптимистичный...

      2
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      Рейтинг: +187

      maxpav 23 августа 2018, 11:54

      Экспертное заключение было дано ПОСЛЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ИМ СВОЕГО Д.Р.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 23 августа 2018, 11:14

      Учитывая проблемы Уфы с Домжале и Прогрессом, а также слабую физуху, не потянут они Рейнджерс.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2018, 11:06

      кое-какое давление все равно у Уфы присутствует потому что остался один шаг до группы и хочется туда попасть, чтобы усилия которые были потрачены в предыдущих матчах квалификации не прошли даром. желаю удачи!

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