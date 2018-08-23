Мостовой: «У «Уфы» неплохие шансы на успех в матчах с «Рейнджерс»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой положительно оценил перспективы «Уфы» в матчах с «Рейнджерс» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы.

«Понятно, что перед «Рейнджерс» стоит задача пройти «Уфу». Но в последнее время шотландские клубы в Европе ничего особенного не показывают – варятся в своем чемпионате.

Поэтому я считаю, что у «Уфы» неплохие шансы на успех в этом противостоянии. Тем более нашей команде терять нечего, а без давления играть гораздо проще», – считает Мостовой.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» – «Уфа» пройдет в четверг, 23 августа, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 30 августа в России.