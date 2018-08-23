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  • Мостовой: «У «Уфы» неплохие шансы на успех в матчах с «Рейнджерс»

Мостовой: «У «Уфы» неплохие шансы на успех в матчах с «Рейнджерс»

23 августа 2018, 08:53
23

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой положительно оценил перспективы «Уфы» в матчах с «Рейнджерс» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы.

«Понятно, что перед «Рейнджерс» стоит задача пройти «Уфу». Но в последнее время шотландские клубы в Европе ничего особенного не показывают – варятся в своем чемпионате.

Поэтому я считаю, что у «Уфы» неплохие шансы на успех в этом противостоянии. Тем более нашей команде терять нечего, а без давления играть гораздо проще», – считает Мостовой.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» – «Уфа» пройдет в четверг, 23 августа, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 30 августа в России.

Источник: Известия
Лига Европы Уфа Рейнджерс Мостовой Александр
Комментарии (23)
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JackBruce
1535004674
Интересный довод Мостового: "Шотландские клубы варятся в своем чемпионате". На этом основании он считает, что "Уфа" /варящаяся в своем чемпионате/ должна пройти "Рейнджерс". Мог бы что-нибудь более логичное придумать!
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Stavropolets
1535004788
Какие бы шансы не были, все равно болеем за наших.
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vladimir-7
1535004796
А у Рейнджерса есть что терять или какое-то давление на них? Мост, ты о чем, поясни?
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FCTB
1535010436
Удачи Уфа!!!
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OfaZavr
1535011617
кое-какое давление все равно у Уфы присутствует потому что остался один шаг до группы и хочется туда попасть, чтобы усилия которые были потрачены в предыдущих матчах квалификации не прошли даром. желаю удачи!
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Shotlandets86
1535012080
Учитывая проблемы Уфы с Домжале и Прогрессом, а также слабую физуху, не потянут они Рейнджерс.
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Рубик Докоян
1535016193
Я вообще никаких шансов не вижу, тем более по игре. Или Саню задарили вчера на юбилее, что он такой оптимистичный...
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тщмек 19
1535017073
Мост в отличие от внутреннего чемпионата очень хорошо разбирается в европейском футболе...
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zigbert
1535037539
Для Уфы главное не растеряться в первые минуты матча. Сложная будет игра ,но все же удачи Уфе.
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Stavropolets
1535090744
Было бы здорово, и уфа мало пропустила, отыграться может, болеем за наших
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