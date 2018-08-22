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    «Челси» не продаст Алонсо этим летом. На защитника претендуют «Реал» и «Атлетико»

    Руководство «Челси» не рассматривает вариант продажи защитника команды Маркоса Алонсо этим летом.

    Ранее сообщалось, что на испанского футболиста претендуют «Реал» и «Атлетико». Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри считает его важным игроком своей команды.

    Еще одна причина такого решения – невозможность найти замену Алонсо, учитывая закрытый трансферный рынок для клубов АПЛ.

    В текущем сезоне 27-летний футболист провел два матча в АПЛ, в которых забил гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: Daily Mail

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    22.08.2018 10:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 12:04

      Правильное решение.

      3
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 23 августа 2018, 09:02

      хорошая новость, его пока заменить не кем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      zubr252 22 августа 2018, 11:50

      Кому он вообще нужен его звезда давно погасла.

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      Рейтинг: +273

      Berikosha > zubr252 23 августа 2018, 09:02

      походу он только разгорается

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 22 августа 2018, 10:30

      Ну и хорошо

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