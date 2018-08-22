«Челси» не продаст Алонсо этим летом. На защитника претендуют «Реал» и «Атлетико»

Руководство «Челси» не рассматривает вариант продажи защитника команды Маркоса Алонсо этим летом.

Ранее сообщалось, что на испанского футболиста претендуют «Реал» и «Атлетико». Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри считает его важным игроком своей команды.

Еще одна причина такого решения – невозможность найти замену Алонсо, учитывая закрытый трансферный рынок для клубов АПЛ.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел два матча в АПЛ, в которых забил гол и отдал две результативные передачи.