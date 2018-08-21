Клопп: «Я хочу выигрывать матчи, а не посылать сообщения «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о матче 2-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:0).

«Мое поведение в концовке матча? В такие моменты сил остается мало. Возможно, игрокам нужно немного энергии от злого тренера: «Бегите или я вас убью». И они забили с фантастической контратаки.

Сообщение другим клубам лиги? Я не заинтересован в том, чтобы посылать сообщения «Манчестер Сити» или кому-либо другому. Я хочу выигрывать футбольные матчи, это мы и сделали сегодня», – сказал Клопп.

Клопп: «Победа над «Кристал Пэлас»? Мы можем играть лучше»