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    Клопп: «Я хочу выигрывать матчи, а не посылать сообщения «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о матче 2-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:0).

    «Мое поведение в концовке матча? В такие моменты сил остается мало. Возможно, игрокам нужно немного энергии от злого тренера: «Бегите или я вас убью». И они забили с фантастической контратаки.

    Сообщение другим клубам лиги? Я не заинтересован в том, чтобы посылать сообщения «Манчестер Сити» или кому-либо другому. Я хочу выигрывать футбольные матчи, это мы и сделали сегодня», – сказал Клопп.

    Клопп: «Победа над «Кристал Пэлас»? Мы можем играть лучше»

    Источник: BBC

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    21.08.2018 01:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 21 августа 2018, 12:42

      Терпение и труд все перетрут! Успехов в нелегком деле!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      rus333 21 августа 2018, 10:11

      "Бегите или я вас убью" - лозунг Клоппа, я думаю у Д. Симеоне то же.

      2
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 21 августа 2018, 09:57

      Каждый считает своим долгом потроллить Жозе... )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Bandit7 21 августа 2018, 05:43

      Отлично

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