Клопп: «Матч с «Кристал Пэлас» – не идеальный. Наши защитники могут играть на 80 процентов лучше» 

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 2-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:0).

«Кристал Пэлас» играл так же, как играет всегда с игроками высокого класса. Это хорошая команда с простой, четкой установкой на матч.

Они пытались создать нам проблемы длинными передачами. Не знаю много центральных защитников, которые могли бы справиться с Бентеке так, как это сделал ван Дейк.

Сложно было оставаться в безопасности в таком матче. Но мы помогали друг другу избежать серьезных проблем. Это был не идеальный матч – наши защитники могут играть на 70-80 процентов лучше. Но я рад результату», – сказал Клопп.