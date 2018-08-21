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    Клопп: «Матч с «Кристал Пэлас» – не идеальный. Наши защитники могут играть на 80 процентов лучше» 

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 2-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:0).

    «Кристал Пэлас» играл так же, как играет всегда с игроками высокого класса. Это хорошая команда с простой, четкой установкой на матч.

    Они пытались создать нам проблемы длинными передачами. Не знаю много центральных защитников, которые могли бы справиться с Бентеке так, как это сделал ван Дейк.

    Сложно было оставаться в безопасности в таком матче. Но мы помогали друг другу избежать серьезных проблем. Это был не идеальный матч – наши защитники могут играть на 70-80 процентов лучше. Но я рад результату», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    21.08.2018 00:54
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