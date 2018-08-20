Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Полузащитник минского «Динамо» Корзун – о «сдаче» матча «Зениту»: «Бред, все это бред»

    Полузащитник минского «Динамо» Никита Корзун назвал бредом версию о сдаче результата ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом» (4:0, 1:8).

    – Как вообще команда пережила случившееся в игре с «Зенитом»?

    – Проиграть со счетом 1:8 — у меня в карьере это впервые. Ясное дело, неприятно. Но опять-таки, все мы взрослые люди и все понимают, для чего мы тут собрались. У нас же не детско-юношеская школа. Не получилось в Лиге Европы, так давайте попробуем, чтобы получилось в чемпионате.

    – Ваша версия произошедшего в Питере?

    – Не знаю. Может, была чуть-чуть расслабленность из-за того, что 4:0 ведем по сумме двух матчей. Но счет 1:8 — это уже как следствие такого недонастроя. На такой результат, значит, и наиграли.

    – Каково было читать версии о сдаче матча?

    – Бред, все это бред. Пусть пишут. У нас и после победы 4:0 появилось достаточно недоброжелателей. А после 1:8 таких еще больше стало — людей, начавших очень сильно «переживать» за «Динамо», которые, наверное, даже и футбол не включали. У нас же такая страна… Наша хата с краю — это вообще классно. Это нормально, я к этому привык. Ничего нового.

    Источник: Pressball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2018 08:54
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 17:37

      такой счет конечно редко но порою встречается. да и те кто просто говорит про договорняк кроме своих подозрений стоит предъявить доказательства)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100736

      zigbert 20 августа 2018, 14:20

      Счет необычный ,но "договорняка" не было.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 августа 2018, 13:56

      В жизни и не такое бывает, но без каких-либо доказательств верить в слив как-то не комильфо. Как для договорняка как-то слишком натужно складывалась игра для Зенита: До 66 мин. счёт был только 1-0, победный гол забили аж на 115 минуте, а судья несколько раз мог поставить пенальти в пользу Зенита, но не сделал этого. К тому же недавно читал интервью какого-то функционера, который говорил, что договорняки в еврокубках практически невозможны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3560

      Axe111 20 августа 2018, 13:32

      Позорная сдача и покупка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 20 августа 2018, 12:40

      Тут из двух одно,или его не посвятили в это ,или он врёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 20 августа 2018, 11:50

      нет дыма без огня, даешь скидку на газ бнлоруссам!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 20 августа 2018, 10:27

      Странно то, как после первого матча, разгромно проигранного, питерские болельщики начали петь песни о том, что Зенит сливает Лигу Европы, чтобы сосредоточиться на чемпионате России и, завоевав чампионский титул, попасть в Лигу чемпионов.
      Неужели зенитовское руководство одумалось и приняло экстренные меры. Вылет с Лиги Европы, от команды, уровня минского Динамо, им бы не простили.
      Как достигнут результат не важно, главное он достигнут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 августа 2018, 09:42

      А сколько счастливчиков на ставках куш сорвали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 августа 2018, 09:23

      батьке привет!!!! это ему на четвереньках надо стоять

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Полная Канистра 20 августа 2018, 09:36

      Он пока правительства разогнал, потом и за "Динамо" возьмётся, возможно. )))

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11