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  • Полузащитник минского «Динамо» Корзун – о «сдаче» матча «Зениту»: «Бред, все это бред»

Полузащитник минского «Динамо» Корзун – о «сдаче» матча «Зениту»: «Бред, все это бред»

20 августа 2018, 08:54
10

Полузащитник минского «Динамо» Никита Корзун назвал бредом версию о сдаче результата ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом» (4:0, 1:8).

– Как вообще команда пережила случившееся в игре с «Зенитом»?

– Проиграть со счетом 1:8 — у меня в карьере это впервые. Ясное дело, неприятно. Но опять-таки, все мы взрослые люди и все понимают, для чего мы тут собрались. У нас же не детско-юношеская школа. Не получилось в Лиге Европы, так давайте попробуем, чтобы получилось в чемпионате.

– Ваша версия произошедшего в Питере?

– Не знаю. Может, была чуть-чуть расслабленность из-за того, что 4:0 ведем по сумме двух матчей. Но счет 1:8 — это уже как следствие такого недонастроя. На такой результат, значит, и наиграли.

– Каково было читать версии о сдаче матча?

– Бред, все это бред. Пусть пишут. У нас и после победы 4:0 появилось достаточно недоброжелателей. А после 1:8 таких еще больше стало — людей, начавших очень сильно «переживать» за «Динамо», которые, наверное, даже и футбол не включали. У нас же такая страна… Наша хата с краю — это вообще классно. Это нормально, я к этому привык. Ничего нового.

Источник: Pressball
Лига Европы Динамо Мн Зенит Корзун Никита
Комментарии (10)
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1534746195
батьке привет!!!! это ему на четвереньках надо стоять
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Аристократ Олжик
1534747355
А сколько счастливчиков на ставках куш сорвали
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Т34
1534750052
Странно то, как после первого матча, разгромно проигранного, питерские болельщики начали петь песни о том, что Зенит сливает Лигу Европы, чтобы сосредоточиться на чемпионате России и, завоевав чампионский титул, попасть в Лигу чемпионов. Неужели зенитовское руководство одумалось и приняло экстренные меры. Вылет с Лиги Европы, от команды, уровня минского Динамо, им бы не простили. Как достигнут результат не важно, главное он достигнут.
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Александ1982
1534755016
нет дыма без огня, даешь скидку на газ бнлоруссам!!!
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Сержтир
1534758026
Тут из двух одно,или его не посвятили в это ,или он врёт.
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Axe111
1534761151
Позорная сдача и покупка
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Cules2013
1534762594
В жизни и не такое бывает, но без каких-либо доказательств верить в слив как-то не комильфо. Как для договорняка как-то слишком натужно складывалась игра для Зенита: До 66 мин. счёт был только 1-0, победный гол забили аж на 115 минуте, а судья несколько раз мог поставить пенальти в пользу Зенита, но не сделал этого. К тому же недавно читал интервью какого-то функционера, который говорил, что договорняки в еврокубках практически невозможны.
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zigbert
1534764042
Счет необычный ,но "договорняка" не было.
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OfaZavr
1534775844
такой счет конечно редко но порою встречается. да и те кто просто говорит про договорняк кроме своих подозрений стоит предъявить доказательства)
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