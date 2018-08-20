Полузащитник минского «Динамо» Корзун – о «сдаче» матча «Зениту»: «Бред, все это бред»

Полузащитник минского «Динамо» Никита Корзун назвал бредом версию о сдаче результата ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом» (4:0, 1:8).

– Как вообще команда пережила случившееся в игре с «Зенитом»?

– Проиграть со счетом 1:8 — у меня в карьере это впервые. Ясное дело, неприятно. Но опять-таки, все мы взрослые люди и все понимают, для чего мы тут собрались. У нас же не детско-юношеская школа. Не получилось в Лиге Европы, так давайте попробуем, чтобы получилось в чемпионате.

– Ваша версия произошедшего в Питере?

– Не знаю. Может, была чуть-чуть расслабленность из-за того, что 4:0 ведем по сумме двух матчей. Но счет 1:8 — это уже как следствие такого недонастроя. На такой результат, значит, и наиграли.

– Каково было читать версии о сдаче матча?

– Бред, все это бред. Пусть пишут. У нас и после победы 4:0 появилось достаточно недоброжелателей. А после 1:8 таких еще больше стало — людей, начавших очень сильно «переживать» за «Динамо», которые, наверное, даже и футбол не включали. У нас же такая страна… Наша хата с краю — это вообще классно. Это нормально, я к этому привык. Ничего нового.