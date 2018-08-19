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    Классон: «Мы были лучше «Спартака» и заслуживали победу»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

    – Нужна ли система видеоповторов на матчах чемпионата России?

    – Тяжело сказать. Думаю, что для футбола, для справедливости она бы пригодилась. Поэтому на чемпионате мира она помогла, здесь тоже поможет.

    – Если бы сейчас была эта система, должен ли был арбитр сегодня к ней прибегать?

    – Да. Ему нужно было бы посмотреть повтор. Не знаю, был ли бы назначен пенальти, но арбитр мог бы заново оценить эпизод.

    – Как вы в целом можете оценить судейство в России?

    – Не хотел бы ничего про них говорить. Они стараются как могут.

    – Что можете сказать о первом тайме против «Спартака»?

    – Нужно смотреть не первый тайм, а весь матч. Мы были лучше «Спартака» и заслуживали победу.

    Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки

    Источник: Rusfootball.info

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    19.08.2018 01:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 13:33

      Бесспорно Краснодар провел матч на хорошем уровне, но Спартаку повезло в нем больше.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 11:33

      порою дело не только в том кто лучше и кто заслуживает победу а в том кто лучше реализует свои моменты и на чьей стороне удача.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 августа 2018, 10:34

      Может и лучше, но почему не забивали из 100% моментов:

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 августа 2018, 10:08

      Почему тогда не выиграли?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 августа 2018, 09:32

      надо забивать , есть тенденция проигрывать московским командам, это очень плохо ,надо ломать.

      3
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 19 августа 2018, 09:06

      Теперь то что хотите можете говорить,)) и сильнее и лучше и быстрее.Смотри на табло)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 19 августа 2018, 07:59

      Витя, ничего страшного не произошло. Новая команда с новым тренером проходит становление. Это никто не видит, но это видим мы. Матч в вашем исполнении был приятен для болельщика и оценен по праву. Сезон только начался, форма у игроков пока разная, но если будете так играть, будут победы.
      Краснодар многим симпатичен и не только в России. Теперь вы под пристальным прицелом всех кому ГСН не платит денег и пресса теперь будет отрицательная. Но это мелочи жизни, вы играйте так как со Спартаком и вас будут уважать....
      Игра была очень красивая, поступок Ари на эмоциях, но не оправдывается.

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 19 августа 2018, 07:17

      Победу не заслуживают, а завоевывают.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 августа 2018, 07:13

      Лапочкину дали а лапу... ))) Свистун не мешал забивать, но кто-то бил мимо ворот, то в штангу, порой вратарь выручал. Ари головой бодался, а Зе Луиш головой по мячу бил и забил. Обидно в такой игре дома проигрывать, но это футбол. Не забиваешь ты -- забивают тебе...

      6
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      Рейтинг: +6913

      батог 19 августа 2018, 07:06

      15 минут давят, 5 минут отдыхают. Давить надо было 98 минут!

      6
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