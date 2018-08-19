Классон: «Мы были лучше «Спартака» и заслуживали победу»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

– Нужна ли система видеоповторов на матчах чемпионата России?

– Тяжело сказать. Думаю, что для футбола, для справедливости она бы пригодилась. Поэтому на чемпионате мира она помогла, здесь тоже поможет.

– Если бы сейчас была эта система, должен ли был арбитр сегодня к ней прибегать?

– Да. Ему нужно было бы посмотреть повтор. Не знаю, был ли бы назначен пенальти, но арбитр мог бы заново оценить эпизод.

– Как вы в целом можете оценить судейство в России?

– Не хотел бы ничего про них говорить. Они стараются как могут.

– Что можете сказать о первом тайме против «Спартака»?

– Нужно смотреть не первый тайм, а весь матч. Мы были лучше «Спартака» и заслуживали победу.

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