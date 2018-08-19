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Классон: «Мы были лучше «Спартака» и заслуживали победу»

19 августа 2018, 01:59
14

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

– Нужна ли система видеоповторов на матчах чемпионата России?

– Тяжело сказать. Думаю, что для футбола, для справедливости она бы пригодилась. Поэтому на чемпионате мира она помогла, здесь тоже поможет.

– Если бы сейчас была эта система, должен ли был арбитр сегодня к ней прибегать?

– Да. Ему нужно было бы посмотреть повтор. Не знаю, был ли бы назначен пенальти, но арбитр мог бы заново оценить эпизод.

– Как вы в целом можете оценить судейство в России?

– Не хотел бы ничего про них говорить. Они стараются как могут.

– Что можете сказать о первом тайме против «Спартака»?

– Нужно смотреть не первый тайм, а весь матч. Мы были лучше «Спартака» и заслуживали победу.

Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Классон Виктор
Комментарии (14)
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Мары
1534634138
Как спартач скажу честно, вы были лучше. Играли лучше.Моментов создали больше. Но побеждает тот кто забивает. Счёт на табло.Значит победу заслужил кто то другой.
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oyabun
1534650651
Это смотря по каким показателям оценивать игру. Да, по игре в середине поля и в атаке Краснодар смотрелся лучше, создавал больше моментов. Но по игре в обороне лучше был Спартак, что и подтверждают очередные нули в графе "пропущенные мячи".
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Боцман59rus
1534650764
детский лепет.)))
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батог
1534651616
15 минут давят, 5 минут отдыхают. Давить надо было 98 минут!
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Рубик Докоян
1534651996
Лапочкину дали а лапу... ))) Свистун не мешал забивать, но кто-то бил мимо ворот, то в штангу, порой вратарь выручал. Ари головой бодался, а Зе Луиш головой по мячу бил и забил. Обидно в такой игре дома проигрывать, но это футбол. Не забиваешь ты -- забивают тебе...
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Т34
1534652232
Победу не заслуживают, а завоевывают.
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BAIv
1534660374
надо забивать , есть тенденция проигрывать московским командам, это очень плохо ,надо ломать.
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Сильвербой
1534662504
Почему тогда не выиграли?
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OfaZavr
1534667639
порою дело не только в том кто лучше и кто заслуживает победу а в том кто лучше реализует свои моменты и на чьей стороне удача.
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zigbert
1534674811
Бесспорно Краснодар провел матч на хорошем уровне, но Спартаку повезло в нем больше.
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