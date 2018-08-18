Лопетеги – о трансферах «Реала»: «Для меня важны те игроки, которые есть в команде»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги ответил на вопросы о трансферах, и о том, кто будет защищать ворота команды в новом сезоне.

«Ожидаю ли я от «Реала» еще каких-либо трансферов до конца августа? Важны те игроки, которые есть в команде, а не те, кого здесь нет.

Покинет ли кто-то из игроков клуб, особенно учитывая, что у нас есть пять вратарей? Очевидно, мы не будем вступать в сезон с пятью голкиперами, мы будем работать с тремя. Мы будем принимать решения в этом отношении, когда это нужно будет сделать.

Выбор между Тибо Кутуа и Кейлором Навасом? Это два отличных вратаря. Не думаю, что есть какая-то волшебная формула. Я верю в управление и анализ ситуации неделя за неделей. Они оба доказали свои способности на самом высоком уровне. Я думаю, это хорошая проблема», – сказал Лопетеги.