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    Лопетеги – о трансферах «Реала»: «Для меня важны те игроки, которые есть в команде»

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги ответил на вопросы о трансферах, и о том, кто будет защищать ворота команды в новом сезоне.

    «Ожидаю ли я от «Реала» еще каких-либо трансферов до конца августа? Важны те игроки, которые есть в команде, а не те, кого здесь нет.

    Покинет ли кто-то из игроков клуб, особенно учитывая, что у нас есть пять вратарей? Очевидно, мы не будем вступать в сезон с пятью голкиперами, мы будем работать с тремя. Мы будем принимать решения в этом отношении, когда это нужно будет сделать.

    Выбор между Тибо Кутуа и Кейлором Навасом? Это два отличных вратаря. Не думаю, что есть какая-то волшебная формула. Я верю в управление и анализ ситуации неделя за неделей. Они оба доказали свои способности на самом высоком уровне. Я думаю, это хорошая проблема», – сказал Лопетеги.

    Источник: AS

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    18.08.2018 14:55
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