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    РФС призвал УЕФА расследовать нападение фанатов ПАОКа на российских журналистов

    Российский футбольный союз отправил в УЕФА официальное письмо с просьбой установить обстоятельства нападения болельщиков ПАОКа на российских журналистов во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком». Об этом сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

    «Уверен, подобные действия со стороны зрителей недопустимы. В случае установления вины данные лица, как и футбольный клуб ПАОК, обязательно должны понести адекватные наказания.

    РФС проводил собственное расследование по данному инциденту, собирал материалы, в том числе и от российских журналистов, находившихся на месте событий. Мы предоставили их в УЕФА, в свою очередь, запросив дополнительную информацию от греческой стороны. На наш взгляд, основания для возбуждения дисциплинарного производства в отношении ПАОКа могут иметь место, мы очень рассчитываем на объективное расследование и решения в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА», — сказал Алаев.

    Источник: Р-Спорт

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    18.08.2018 08:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 18 августа 2018, 14:15

      выбросить их из еврокубков

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33446

      oyabun 18 августа 2018, 09:19

      Это навряд ли произойдет. Они способны расследовать только нарушение Адриано, за которое он и так уже был наказан. А всё что против россиян, извините, политика'c.
      P.S. И где наказание грекам за то что светили лазерными указками в глаза Промесу?

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