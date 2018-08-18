РФС призвал УЕФА расследовать нападение фанатов ПАОКа на российских журналистов

Российский футбольный союз отправил в УЕФА официальное письмо с просьбой установить обстоятельства нападения болельщиков ПАОКа на российских журналистов во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком». Об этом сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

«Уверен, подобные действия со стороны зрителей недопустимы. В случае установления вины данные лица, как и футбольный клуб ПАОК, обязательно должны понести адекватные наказания.

РФС проводил собственное расследование по данному инциденту, собирал материалы, в том числе и от российских журналистов, находившихся на месте событий. Мы предоставили их в УЕФА, в свою очередь, запросив дополнительную информацию от греческой стороны. На наш взгляд, основания для возбуждения дисциплинарного производства в отношении ПАОКа могут иметь место, мы очень рассчитываем на объективное расследование и решения в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА», — сказал Алаев.