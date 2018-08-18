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    Быстров: «Не будет никаких предложения – ничего страшного. Придется на рыбалочку ехать»

    Бывший полузащитник «Тосно» Владимир Быстров рассказал о своем будущем. На данный момент 34-летний россиянин находится в статусе свободного агента.

    – От чего будет зависеть, продолжится ли твоя карьера, какое нужно предложение, чтобы оно тебя заинтересовало?

    – Для меня не имеет значения ни срок контракта, ни сумма. Это уже не важно. Важно, чтобы мне было комфортно, а тренер хотел видеть меня в команде. Не хочется идти в команду, где снова какие-то закулисные игры, где каждый боится взять ответственность. Попробовал «Тосно» – хватило. Пробовать можно, а вот получишь ли удовольствие – другой вопрос.

    – А если сейчас не будет таких предложений, на этом все?

    – Не поступит – ничего страшного. Придется на рыбалочку ехать, получать удовольствие. К тому же на покерные турниры приглашают, буду ездить.

    В прошлом сезоне Быстров провел в РПЛ три матча.

    Источник: Sport24

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    18.08.2018 00:09
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 10:23

      Неунывающий человек.

      2
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 19 августа 2018, 00:03

      Отдыхать тоже надо

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 18 августа 2018, 12:42

      Интересно, кто ему компанию на рыбалке составляет? Неужто Романцев?

      0
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      Рейтинг: +2251

      kvm 18 августа 2018, 10:53

      пусть крыса всё сольёт в покер и станет бомжом!

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > kvm 18 августа 2018, 12:40

      Он уже был бомжом - причем дважды!))) Бог любит троицу?)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 августа 2018, 10:32

      конечно если есть возможность не искать работу а жить в свое удовольствие то почему бы и нет. думаю многие на его месте при таких раскладах поступили так же)

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 августа 2018, 08:24

      Раньше была в журнале " Крокодил" рубрика : "Нарочно не придумаешь." Вот заголовкам которые тут втюхивают ЕГЭисты там самое место. Игра самого Быстрова уже не только ему, но и болельщикам удовольствия давно не доставляет. Рыбалка и покер для удовольствия то что нужно, там сам за себя отдыхаешь и играешь...

      4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 августа 2018, 08:04

      Побольше электрических удочек прихвати,Володя! У тебя всё получится. В сборную воблу будешь поставлять.

      1
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      Рейтинг: +57

      Jdkwjx58 18 августа 2018, 02:06

      Автор статьи,3,14zдец какой грамотный мудозвон

      2
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 18 августа 2018, 01:32

      Про него уже все забыли давно, так что можно смело ехать на рыбалку

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 18 августа 2018, 01:32

      Молодца!)

      2
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