Быстров: «Не будет никаких предложения – ничего страшного. Придется на рыбалочку ехать»

Бывший полузащитник «Тосно» Владимир Быстров рассказал о своем будущем. На данный момент 34-летний россиянин находится в статусе свободного агента.

– От чего будет зависеть, продолжится ли твоя карьера, какое нужно предложение, чтобы оно тебя заинтересовало?

– Для меня не имеет значения ни срок контракта, ни сумма. Это уже не важно. Важно, чтобы мне было комфортно, а тренер хотел видеть меня в команде. Не хочется идти в команду, где снова какие-то закулисные игры, где каждый боится взять ответственность. Попробовал «Тосно» – хватило. Пробовать можно, а вот получишь ли удовольствие – другой вопрос.

– А если сейчас не будет таких предложений, на этом все?

– Не поступит – ничего страшного. Придется на рыбалочку ехать, получать удовольствие. К тому же на покерные турниры приглашают, буду ездить.

В прошлом сезоне Быстров провел в РПЛ три матча.