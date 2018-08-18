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  • Быстров: «Не будет никаких предложения – ничего страшного. Придется на рыбалочку ехать»

Быстров: «Не будет никаких предложения – ничего страшного. Придется на рыбалочку ехать»

18 августа 2018, 00:09
11

Бывший полузащитник «Тосно» Владимир Быстров рассказал о своем будущем. На данный момент 34-летний россиянин находится в статусе свободного агента.

– От чего будет зависеть, продолжится ли твоя карьера, какое нужно предложение, чтобы оно тебя заинтересовало?

– Для меня не имеет значения ни срок контракта, ни сумма. Это уже не важно. Важно, чтобы мне было комфортно, а тренер хотел видеть меня в команде. Не хочется идти в команду, где снова какие-то закулисные игры, где каждый боится взять ответственность. Попробовал «Тосно» – хватило. Пробовать можно, а вот получишь ли удовольствие – другой вопрос.

– А если сейчас не будет таких предложений, на этом все?

– Не поступит – ничего страшного. Придется на рыбалочку ехать, получать удовольствие. К тому же на покерные турниры приглашают, буду ездить.

В прошлом сезоне Быстров провел в РПЛ три матча.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Быстров Владимир
Комментарии (11)
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Антон bx14e
1534545127
Молодца!)
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Евгений П
1534545158
Про него уже все забыли давно, так что можно смело ехать на рыбалку
Ответить
Jdkwjx58
1534547160
Автор статьи,3,14zдец какой грамотный мудозвон
Ответить
yorgenbarenz
1534568684
Побольше электрических удочек прихвати,Володя! У тебя всё получится. В сборную воблу будешь поставлять.
Ответить
Рубик Докоян
1534569843
Раньше была в журнале " Крокодил" рубрика : "Нарочно не придумаешь." Вот заголовкам которые тут втюхивают ЕГЭисты там самое место. Игра самого Быстрова уже не только ему, но и болельщикам удовольствия давно не доставляет. Рыбалка и покер для удовольствия то что нужно, там сам за себя отдыхаешь и играешь...
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OfaZavr
1534577538
конечно если есть возможность не искать работу а жить в свое удовольствие то почему бы и нет. думаю многие на его месте при таких раскладах поступили так же)
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kvm
1534578829
пусть крыса всё сольёт в покер и станет бомжом!
Ответить
Lester84
1534585346
Интересно, кто ему компанию на рыбалке составляет? Неужто Романцев?
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kaa-71
1534626210
Отдыхать тоже надо
Ответить
zigbert
1534663391
Неунывающий человек.
Ответить
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