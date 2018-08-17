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    Месси не вызвали в сборную Аргентины на товарищеские матчи. Паредес – в заявке

    Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил заявку команды на товарищеские матчи с Гватемалой (7 сентября) и Колумбией (12 сентября), которые состоятся в США.

    В список не вошел нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес присутствует в составе.

    Вратари: Ромеро, Рульи, Армани.

    Защитники: Меркадо, Акуна, Мори, Пеццелла, Сальвио, Тальяфико, Каннеман, Франко, Ди Пласидо, Бустос.

    Полузащитники: Меса, Варгас, Серви, Васкес, Ло Чельсо, Паредес, Аскасибар, Батталья, Паласиос, Гонсало Мартинес.

    Нападающие: Павон, Корреа, Лаутаро Мартинес, Икарди, Симеоне, Дибала.

    Источник: Twitter

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    17.08.2018 18:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 18 августа 2018, 06:40

      как сыграют без Месс - интересно посмотреть

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 августа 2018, 23:50

      Паредес и Дриусси - будущее сборной Аргентины.

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 17 августа 2018, 22:35

      И ди Марию Игуаина и Агуэро лучших

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 21:22

      Это конечно ближайший резерв.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 17 августа 2018, 21:09

      Месси-в порядке.что ему делать на поле в матче с Гватемалой?!ему еще целый сезон на себе Барсу тащить.есть немало кого просматривать и из кого выбирать.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 17 августа 2018, 20:58

      а Маскерано а Агуэро черт возьми!!!! вобщем по-моему тоже лучших берегут ну и Месси в их числе

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 17 августа 2018, 19:35

      Игуаина можно было позвать

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > loko-the_best 17 августа 2018, 20:36

      Почти всем лидерам дали отдохнуть. Это же товарняк - цель проверить резерв. На заявку посмотрите)

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 августа 2018, 19:16

      Как могли вызвать Месси если он приостановил международную карьеру?Идиотская новость.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Gullit 76 17 августа 2018, 20:35

      это слухи, официального подтверждения ни от Федерации, ни от Месси не было. Это просто ляпнул один журналист. Но дело не в этом. Это товарняк, и никто не будет вызывать туда Месси - ему нужно отдохнуть от ЧМ и приготовиться к старту сезона в Испании.

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