Месси не вызвали в сборную Аргентины на товарищеские матчи. Паредес – в заявке

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил заявку команды на товарищеские матчи с Гватемалой (7 сентября) и Колумбией (12 сентября), которые состоятся в США.

В список не вошел нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес присутствует в составе.

Вратари: Ромеро, Рульи, Армани.

Защитники: Меркадо, Акуна, Мори, Пеццелла, Сальвио, Тальяфико, Каннеман, Франко, Ди Пласидо, Бустос.

Полузащитники: Меса, Варгас, Серви, Васкес, Ло Чельсо, Паредес, Аскасибар, Батталья, Паласиос, Гонсало Мартинес.

Нападающие: Павон, Корреа, Лаутаро Мартинес, Икарди, Симеоне, Дибала.