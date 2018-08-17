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  • Месси не вызвали в сборную Аргентины на товарищеские матчи. Паредес – в заявке

Месси не вызвали в сборную Аргентины на товарищеские матчи. Паредес – в заявке

17 августа 2018, 18:53
10

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил заявку команды на товарищеские матчи с Гватемалой (7 сентября) и Колумбией (12 сентября), которые состоятся в США.

В список не вошел нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес присутствует в составе.

Вратари: Ромеро, Рульи, Армани.

Защитники: Меркадо, Акуна, Мори, Пеццелла, Сальвио, Тальяфико, Каннеман, Франко, Ди Пласидо, Бустос.

Полузащитники: Меса, Варгас, Серви, Васкес, Ло Чельсо, Паредес, Аскасибар, Батталья, Паласиос, Гонсало Мартинес.

Нападающие: Павон, Корреа, Лаутаро Мартинес, Икарди, Симеоне, Дибала.

Источник: Twitter
Аргентина Аргентина Барселона Зенит Месси Лионель Паредес Леандро
Комментарии (10)
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Gullit 76
1534522584
Как могли вызвать Месси если он приостановил международную карьеру?Идиотская новость.
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loko-the_best
1534523735
Игуаина можно было позвать
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Мария Мария
1534528694
а Маскерано а Агуэро черт возьми!!!! вобщем по-моему тоже лучших берегут ну и Месси в их числе
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Vladarg
1534529349
Месси-в порядке.что ему делать на поле в матче с Гватемалой?!ему еще целый сезон на себе Барсу тащить.есть немало кого просматривать и из кого выбирать.
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zigbert
1534530153
Это конечно ближайший резерв.
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Жёлто-синий
1534534501
И ди Марию Игуаина и Агуэро лучших
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prezent2017
1534539043
Паредес и Дриусси - будущее сборной Аргентины.
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kaa-71
1534563631
как сыграют без Месс - интересно посмотреть
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