Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Головин побывал в ночном клубе, который посетили после Евро-2016 Кокорин и Мамаев. Он был в компании девушек из эскорта

    Полузащитник «Монако» Александр Головин стал гостем ночного клуба Twiga в Монте-Карло, где проходила вечеринка певцов Тимати и Егора Крида.

    Россиянин находился за столом с кальянами в окружении двух девушек – Екатерины Дорожко и Алены Крюковой. Предполагается, что они занимаются эскортом – сопровождением мужчин за деньги.

    Клуб Twiga скандально известен российским болельщикам тем, что там после вылета сборной России с Евро-2016 побывали полузащитник национальной команды Павел Мамаев и нападающий Александр Кокорин. По информации СМИ, в тот вечер футболисты потратили на шампанское 250 тысяч евро.

    Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом за 30 миллионов евро.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2018 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии54
    ...
    • ...
      Рейтинг: +74

      Ловец снов 85 23 ноября 2018, 23:29

      Почему нет информации, сколько потратил Саша?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Ловец снов 84 > Ловец снов 85 15 декабря 2018, 21:37

      Ага

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Ловец снов 85 23 ноября 2018, 23:28

      Ничего такие чайки, Катя и Алена.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Ловец снов 84 > Ловец снов 85 15 декабря 2018, 21:37

      Согласен

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Ловец снов 85 23 ноября 2018, 23:26

      Главное чтобы дальше по стопам Мамаева и Кокорина не пошел.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Ловец снов 84 > Ловец снов 85 15 декабря 2018, 21:38

      Это точно

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Ловец снов 85 23 ноября 2018, 23:25

      Ну не мужчин же.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Ловец снов 84 > Ловец снов 85 15 декабря 2018, 21:38

      Однозначно

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Ловец снов 85 23 ноября 2018, 23:24

      Ничего страшного.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Ловец снов 84 > Ловец снов 85 15 декабря 2018, 21:38

      Поддерживаю

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Ловец снов 85 23 ноября 2018, 23:21

      Отрывайся Саша, пока молодой!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Ловец снов 84 > Ловец снов 85 15 декабря 2018, 21:38

      В тему

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 18 августа 2018, 13:08

      Ну вот, а все боялись, что он футболист. Нормальный такой наш сборник.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 17 августа 2018, 23:49

      Это фото удаленно....
      Бомбардир двойка тебе пора уже своими фото и видио обзавестись!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > Himik007 18 августа 2018, 06:47

      Это дорого и надо что то делать .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 августа 2018, 22:49

      Понесло Сашку ((((???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 17 августа 2018, 22:18

      Чё как и мне за бесплатно не дают))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11