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  • Головин побывал в ночном клубе, который посетили после Евро-2016 Кокорин и Мамаев. Он был в компании девушек из эскорта

Головин побывал в ночном клубе, который посетили после Евро-2016 Кокорин и Мамаев. Он был в компании девушек из эскорта

17 августа 2018, 18:18
55

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал гостем ночного клуба Twiga в Монте-Карло, где проходила вечеринка певцов Тимати и Егора Крида.

Россиянин находился за столом с кальянами в окружении двух девушек – Екатерины Дорожко и Алены Крюковой. Предполагается, что они занимаются эскортом – сопровождением мужчин за деньги.

Клуб Twiga скандально известен российским болельщикам тем, что там после вылета сборной России с Евро-2016 побывали полузащитник национальной команды Павел Мамаев и нападающий Александр Кокорин. По информации СМИ, в тот вечер футболисты потратили на шампанское 250 тысяч евро.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом за 30 миллионов евро.

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Публикация от text (@news_zvezd)

Источник: Instagram
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (55)
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Боцман59rus
1534519350
Новость -бомба, не уснуть сегодня.)))
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Mister Fiks
1534519875
Как он посмел! Это же надо, в 22 года по ночным клубам ходить, да еще с девушками )))
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Project Бабангида
1534520777
"...предполагается что они занимаются экспортом - сопровождением мужчин за деньги" ох уж мне эта политкорректность! так бы и написали , что пришёл с двумя шалавами, на выступление других двух шалав , четыре года спустя как две другие шалавы пол бюджета страны там оставили P.S. надеюсь Саня не втянется в этот гламурный навоз
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Żak_Stanislavskiy
1534521058
Главное, что наши бл*ди всегда и везде
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OfaZavr
1534521799
в свое свободное время он может делать все что душе угодно. а то что любопытные журналюги ходят за ним по пятам и пытаются очернить так это привычная их работа. тут удивляться нечему.
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_Marqella_
1534524751
жалко нельзя минусить создателей таких статей....
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Муруал
1534525651
Агент Головина уже опрверг эту информацию.По его словам,этому видео уже два года и снято оно в Москве.Кому-то нужно очернить Головина.Получается так?
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Сильвербой
1534530117
Роналду постоянно в компании каких-то девочек, потом мальчиков, потом опять девочек....., но ведь это не мешает ему играть в футбол!!! Саше 22 года, в таком возрасте "пушку разряжать" надо каждый день, главное голову не терять, а продолжать играть!!!!
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Ловец снов 85
1543004897
Ничего такие чайки, Катя и Алена.
Ответить
Ловец снов 85
1543004955
Почему нет информации, сколько потратил Саша?
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