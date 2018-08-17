Головин побывал в ночном клубе, который посетили после Евро-2016 Кокорин и Мамаев. Он был в компании девушек из эскорта

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал гостем ночного клуба Twiga в Монте-Карло, где проходила вечеринка певцов Тимати и Егора Крида.

Россиянин находился за столом с кальянами в окружении двух девушек – Екатерины Дорожко и Алены Крюковой. Предполагается, что они занимаются эскортом – сопровождением мужчин за деньги.

Клуб Twiga скандально известен российским болельщикам тем, что там после вылета сборной России с Евро-2016 побывали полузащитник национальной команды Павел Мамаев и нападающий Александр Кокорин. По информации СМИ, в тот вечер футболисты потратили на шампанское 250 тысяч евро.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом за 30 миллионов евро.