Моуринью назначил Погба капитаном «Манчестер Юнайтед» на матч с «Брайтоном»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба будет капитаном команда в матче второго тура АПЛ с «Брайтоном».

Ранее СМИ вновь сообщили о конфликте француза с главным тренером Жозе Моуринью. По информации прессы, хавбек заявил, что не может говорить о некоторых вещах, так как клуб может его оштрафовать. Специалист отреагировал на это резко, сказав, что если Погба хочет уйти из клуба, то ему всего лишь нужно об этом попросить. В итоге француз заявил, что будет общаться в Моуринью только через своего агента.

«Истина заключается в том, что мы вместе два года и две недели. Я никогда не был так счастлив с ним, как сейчас.

Я не могу требовать от него большего. Он вернулся в команду в понедельник, тренировался три дня. Я попросил у него поддержки, внести вклад в матч с «Лестером», в котором у нас возникли трудности.

Он сделал это. Сделал лучше и в течение большего количества времени, чем мы могли ожидать.

Когда он говорит, что сделал это для болельщиков и для команды, это именно то, чего я хочу»,– сказал Моуринью.