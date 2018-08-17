Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью назначил Погба капитаном «Манчестер Юнайтед» на матч с «Брайтоном»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба будет капитаном команда в матче второго тура АПЛ с «Брайтоном».

    Ранее СМИ вновь сообщили о конфликте француза с главным тренером Жозе Моуринью. По информации прессы, хавбек заявил, что не может говорить о некоторых вещах, так как клуб может его оштрафовать. Специалист отреагировал на это резко, сказав, что если Погба хочет уйти из клуба, то ему всего лишь нужно об этом попросить. В итоге француз заявил, что будет общаться в Моуринью только через своего агента.

    «Истина заключается в том, что мы вместе два года и две недели. Я никогда не был так счастлив с ним, как сейчас.

    Я не могу требовать от него большего. Он вернулся в команду в понедельник, тренировался три дня. Я попросил у него поддержки, внести вклад в матч с «Лестером», в котором у нас возникли трудности.

    Он сделал это. Сделал лучше и в течение большего количества времени, чем мы могли ожидать.

    Когда он говорит, что сделал это для болельщиков и для команды, это именно то, чего я хочу»,– сказал Моуринью.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2018 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 17 августа 2018, 18:11

      Жозе теперь предлагает пряники, когда видит, что кнут бесполезен...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11