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    Главные новости дня. «Зенит» забил 8 голов в Лиге Европы, Россия поднялась в топ-50 нового рейтинга ФИФА

    «Зенит» забил 8 голов минскому «Динамо» и вышел в следующий этап Лиги Европы

    «Уфа» вышла в следующий раунд Лиги Европы, сыграв вничью в Люксембурге.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2018 22:45
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