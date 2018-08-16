Главные новости дня. «Зенит» забил 8 голов в Лиге Европы, Россия поднялась в топ-50 нового рейтинга ФИФА

«Зенит» забил 8 голов минскому «Динамо» и вышел в следующий этап Лиги Европы

«Уфа» вышла в следующий раунд Лиги Европы, сыграв вничью в Люксембурге.

Россия поднялась на 21 строчку вверх в новом рейтинге ФИФА.

Спортивный директор ПАОКа пребывает в восторге от Зобнина.

Вернблум станет игроком ПАОКа.

Ригони будет арендован «Аталантой» у «Зенита».

В ЦСКА может перейти игрок «Норрчепинга».

Ташаев заплатил «Динамо» более 110 миллионов.

«Валенсия» презентовала Черышева.

Некоторые матчи чемпионата Испании будут сыграны в США и Канаде.