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    Франция возглавила рейтинг ФИФА, рассчитываемый по новой формуле. Россия – 49-я

    Опубликован рейтинг ФИФА, который теперь рассчитывает по новой системе. В зачет идет не усредненные баллы за прошедший период, а реальные результаты команд. Данная система проходила длительное тестирование в организации, а решение о ее окончательном введении было принято в июле этого года.

    Возглавляет рейтинг сборная Франции, ставшая победителем чемпионата мира-2018. Национальная команда России поднялась на 21 строчку по сравнению с предыдущим вариантом рейтинга, занимая 49-е место.

    Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 20 сентября.

    Рейтинг ФИФА на 16 августа 2018 года

    1. Франция – 1726 очков (+6 позиций)

    2. Бельгия – 1723 (+1)

    3. Бразилия – 1657 (-1)

    4. Хорватия – 1643 (+16)

    5. Уругвай – 1627 (+9)

    6. Англия – 1615 (+6)

    7. Португалия – 1599 (-3)

    8. Швейцария – 1597 (-2)

    9-10. Испания – 1580 (+1)

    9-10. Дания – 1580 (+3)

    35. Украина – 1468 (0)

    49. Россия – 1410 (+21)

    Источник: ФИФА

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    16.08.2018 11:23
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +42

      Żak_Stanislavskiy 16 августа 2018, 19:01

      Африканцы заслужили своё лидерство, молодцы

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 августа 2018, 15:57

      отсутствие квалификации сильно бьёт по рейтингу.
      Но в принципе норм, нашим чем серьёзнее соперники, тем меньше булки расслаблять будут.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 августа 2018, 15:04

      Россия и Хорватия ожидаемо сильно поднялись. Но я так примерно и думал, что выше 35-40 места нам никак не быть. Нельзя несколькими хорошими матчами исправить рейтинг, на который все так усердно "работали" далеко ни один год.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 августа 2018, 14:59

      А на каком месте находятся Саудовская Аравия и Египет, обыгранные
      сборной России? Столько орали, что их таких сильных мы обыграли

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > vladimir-7 16 августа 2018, 15:07

      70 и 65. Ссылка же есть в конце поста - "ФИФА"

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Cules2013 16 августа 2018, 17:23

      Прозевал.

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 16 августа 2018, 14:37

      Прогресс очевиден. На долго ли только?

      3
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 16 августа 2018, 14:11

      змс,змс,а футбола как не было ,так и нет.Зенит,Спартак,кто следующий на выход???

      1
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      Рейтинг: +187

      zubr252 16 августа 2018, 13:58

      Я думал после ЧМ Россия займет в 20 команд. Что за рейтинг такой.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 16 августа 2018, 13:56

      И где теперь те люди, которые были уверенны, что наши в восьмёрке сильнейших мира?
      Через год никто не вспомнит, что сб. России дошла до четвертьфинала.
      Так за что ЗМС???

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Владислав Vlad 16 августа 2018, 15:43

      память как у рыбки? ))
      Отлично помню и 2008 и 2009, и ЧМ в Бразилии 2014 и Слуцкого в 2016.
      Как вы вообще живете, эта же история, которая на ваших глазах пишется.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > FanatSerj 16 августа 2018, 15:58

      А ты помнишь, кто играл в четвертьфинале в 2014? Без википедии, так сразу. Вот я не помню и весь мир не вспомнит кто играл в 1/4 в России в 2018.
      Да, мы помним 2008, потому, что играла Россия. Но вот те же Турки вряд ли вспомнят, как Россия играла против Голландии, точно так же, как и мало кто из Россиян помнит как играла Турция, да и вообще - с кем она играла. Помним лишь, что Испания - Германия - Россия и Турция. А вот как эта турция играла, можешь вот так вот вспомнить без шпаргалок?

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Владислав Vlad 16 августа 2018, 17:26

      странные какие то примеры, я хорошо помню многие матчи сборной России и хорошие и плохие. И все матчи нашей сборной на ЧМ я запомню на долго.
      Причем тут Турки? Турки пусть своих запоминают.
      Формулируй свой посыл четче тогда, а то пишешь "никто не вспомнит", так и конкретизируй, кроме самой России никто и не вспомнит. Но это и нормально, если ты болеешь за какую то команду клуб то ты должен в первую очередь её историю знать.
      А 1/4 на ЧМ это исторический факт для России, который еще не факт что при нашей жизни повторят, так что это можно и за помнить, как наивысшее достижение российской сборной.
      Вот я так не вспомню, когда Бразилия последний раз выигрывала ЧМ, в каком именно году, могу только погадать, так и что теперь Бразилия команда гавно и уже не пентакампеоны? )))

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > FanatSerj 19 августа 2018, 13:54

      Я тебя услышал.)
      Немного не сформулировал вопрос. Да. Под вопросом был другой - за что ЗМС(?). ЗМС дают за победы на евро-мировом уровне, либо «в порядке исключения» — «за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство».
      Вот поэтому предыдущий вопрос я и не стал уточнять, т.к. никто из не россиян не вспомнит о том, что наша сборная дошла до 1/4. Т.е. вклада в повышении авторитета России не было, за что ЗМС?
      Да, ребята выложились, но это лишь 1/4. Внутри России - они герои, но это лишь внутри России. Максимум Мастера международного класса.

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 16 августа 2018, 12:21

      И в правду .За счет чего Хохляндия уселась на 35-м месте?
      непонятки.
      Надо бы вызвать этого Bolnogo,который Diter,
      он просто обязан внести ясность,час пропил ,сорри ,пробил)))))

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      Рейтинг: +57

      Ailend > alex1951 16 августа 2018, 13:18

      За счет побед. Чего же еще? Зависит от соперника и важности матча. Много разных факторов.

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 16 августа 2018, 12:16

      а что вы хотели???? за две победы над не сильными командами поднятся на 50 позиций, до ЧМ вообще нет побед одни поражения, на ЧМ обыграли две слабые команды +плюс две ничьи и одно поражение и что хотите то????fff

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