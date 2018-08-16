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  • Франция возглавила рейтинг ФИФА, рассчитываемый по новой формуле. Россия – 49-я

Франция возглавила рейтинг ФИФА, рассчитываемый по новой формуле. Россия – 49-я

16 августа 2018, 11:23
31

Опубликован рейтинг ФИФА, который теперь рассчитывает по новой системе. В зачет идет не усредненные баллы за прошедший период, а реальные результаты команд. Данная система проходила длительное тестирование в организации, а решение о ее окончательном введении было принято в июле этого года.

Возглавляет рейтинг сборная Франции, ставшая победителем чемпионата мира-2018. Национальная команда России поднялась на 21 строчку по сравнению с предыдущим вариантом рейтинга, занимая 49-е место.

Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 20 сентября.

Рейтинг ФИФА на 16 августа 2018 года

1. Франция – 1726 очков (+6 позиций)

2. Бельгия – 1723 (+1)

3. Бразилия – 1657 (-1)

4. Хорватия – 1643 (+16)

5. Уругвай – 1627 (+9)

6. Англия – 1615 (+6)

7. Португалия – 1599 (-3)

8. Швейцария – 1597 (-2)

9-10. Испания – 1580 (+1)

9-10. Дания – 1580 (+3)

35. Украина – 1468 (0)

49. Россия – 1410 (+21)

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Франция Россия
Комментарии (31)
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Mazai-NN
1534407940
А нас рать...)
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absent32
1534408608
прогресс)))
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OfaZavr
1534409303
думаю теперь будет рейтинг справедливее чем раньше. правильно что решили ввести новую формулу.
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Павел Буре
1534409471
ВОт это рейтинг, мы 49, хохлы 35, болгары и то выше нас. Можно подробнее про систему расчетов?
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olic29ivica
1534410963
а что вы хотели???? за две победы над не сильными командами поднятся на 50 позиций, до ЧМ вообще нет побед одни поражения, на ЧМ обыграли две слабые команды +плюс две ничьи и одно поражение и что хотите то????fff
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alex1951
1534411312
И в правду .За счет чего Хохляндия уселась на 35-м месте? непонятки. Надо бы вызвать этого Bolnogo,который Diter, он просто обязан внести ясность,час пропил ,сорри ,пробил)))))
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zubr252
1534417133
Я думал после ЧМ Россия займет в 20 команд. Что за рейтинг такой.
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zigbert
1534419437
Прогресс очевиден. На долго ли только?
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Cules2013
1534421098
Россия и Хорватия ожидаемо сильно поднялись. Но я так примерно и думал, что выше 35-40 места нам никак не быть. Нельзя несколькими хорошими матчами исправить рейтинг, на который все так усердно "работали" далеко ни один год.
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Żak_Stanislavskiy
1534435310
Африканцы заслужили своё лидерство, молодцы
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