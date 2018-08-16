Франция возглавила рейтинг ФИФА, рассчитываемый по новой формуле. Россия – 49-я

Опубликован рейтинг ФИФА, который теперь рассчитывает по новой системе. В зачет идет не усредненные баллы за прошедший период, а реальные результаты команд. Данная система проходила длительное тестирование в организации, а решение о ее окончательном введении было принято в июле этого года.

Возглавляет рейтинг сборная Франции, ставшая победителем чемпионата мира-2018. Национальная команда России поднялась на 21 строчку по сравнению с предыдущим вариантом рейтинга, занимая 49-е место.

Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 20 сентября.

Рейтинг ФИФА на 16 августа 2018 года

1. Франция – 1726 очков (+6 позиций)

2. Бельгия – 1723 (+1)

3. Бразилия – 1657 (-1)

4. Хорватия – 1643 (+16)

5. Уругвай – 1627 (+9)

6. Англия – 1615 (+6)

7. Португалия – 1599 (-3)

8. Швейцария – 1597 (-2)

9-10. Испания – 1580 (+1)

9-10. Дания – 1580 (+3)

35. Украина – 1468 (0)

49. Россия – 1410 (+21)