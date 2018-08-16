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    Вернблум подписал контракт с ПАОКом

    Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум присоединился к греческому ПАОКу.

    Швед заключил с клубом из Салоник контракт сроком на три года. По информации СМИ, зарплата 32-летнего футболиста составит 1,8 миллиона евро за сезон.

    «Мы подписали трехлетний контракт с Понтусом Вернблумом. СМИ сообщали, что он будет самым высокооплачиваемым футболистом ПАОК, но могу сказать, что это неправда», – сообщил спортивный директор ПАОКа Любош Михел.

    Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. Этим летом он покинул московский клуб на правах свободного агента.

    Источник: Sport24

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    16.08.2018 18:48
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 16 августа 2018, 19:34

      лять и нахер уходил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 16 августа 2018, 18:56

      теперь точно пауки в финале

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > himik2-62 16 августа 2018, 19:10

      ЛЧ???

      0
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