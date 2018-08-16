Вернблум подписал контракт с ПАОКом

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум присоединился к греческому ПАОКу.

Швед заключил с клубом из Салоник контракт сроком на три года. По информации СМИ, зарплата 32-летнего футболиста составит 1,8 миллиона евро за сезон.

«Мы подписали трехлетний контракт с Понтусом Вернблумом. СМИ сообщали, что он будет самым высокооплачиваемым футболистом ПАОК, но могу сказать, что это неправда», – сообщил спортивный директор ПАОКа Любош Михел.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. Этим летом он покинул московский клуб на правах свободного агента.