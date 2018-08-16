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    «Зенит» принял предложение «Аталанты» по Ригони

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в ближайшее время перейдет в «Аталанту».

    Петербуржцы приняли предложение итальянского клуба. «Аталанта» арендует 25-летнего футболиста сроком на один сезон за 1 миллион евро с правом выкупа за 15 миллионов.

    В ближайшие часы аргентинец должен вылететь в Италию на медобследование.

    Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Индепендьенте» за 10,5 миллиона. В сезоне-2017/18 хавбек провел за петербуржцев 29 матчей во всех турнирах, забив шесть мячей.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    16.08.2018 16:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 07:51

      Необходимость этого очевидна.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 16 августа 2018, 18:47

      Давай, до свидания ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 16 августа 2018, 18:00

      Они же у всех своих аргентицев в контракте указывали не менее 60 лямов за выкуп?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 16 августа 2018, 17:38

      Начинают бакланы разлетаться. Правильно, надо разгонять, а то слишком большая стая собралась.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 16 августа 2018, 17:25

      Ригони хороший игрок! Зря с ним так...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 августа 2018, 17:14

      Ригони из всех Аргентинцев произвёл самое сильное впечатление,вполне мог бы и заиграть сильнее,посмотрим.Воспринимаю это как момент перевоспитания,или Зенит полностью меняет курс.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 августа 2018, 16:59

      Глупо. То есть Дриусси в Сампу за нормальные деньги мы не отпускаем, который собственно даже у Семака не доказал право играть в основе, а вот одного из лидеров полузащиты за символическую сумму, в аренду и с правом выкупа за не очень большую сумму это запросто. Иатльянцы молодцы - усиление, за небольшие деньги, а если у них заиграет, то можно сразу выкупить и другим богатым клубам сериала за цену вдвое или трое больше продать.

      5
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 16 августа 2018, 16:56

      удачи Зениту выгодно продать его!)

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 августа 2018, 16:49

      первый пошёл!!!

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      Рейтинг: +597

      Gornostay > Отчаянный Пердун 16 августа 2018, 16:57

      Второй пошел)))
      Первый Дриусси

      0
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      Рейтинг: +6311

      порт 16 августа 2018, 16:42

      Это оф. информация?

      1
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