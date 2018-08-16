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«Зенит» принял предложение «Аталанты» по Ригони

16 августа 2018, 16:17
16

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в ближайшее время перейдет в «Аталанту».

Петербуржцы приняли предложение итальянского клуба. «Аталанта» арендует 25-летнего футболиста сроком на один сезон за 1 миллион евро с правом выкупа за 15 миллионов.

В ближайшие часы аргентинец должен вылететь в Италию на медобследование.

Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Индепендьенте» за 10,5 миллиона. В сезоне-2017/18 хавбек провел за петербуржцев 29 матчей во всех турнирах, забив шесть мячей.

Источник: Gianlucadimarzio
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Аталанта Ригони Эмилиано
Комментарии (16)
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Федя Кабак
1534425704
Первый пошел
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hevbn 28
1534426288
Наконец в Зените началась чистка "авгиевых конюшен" .
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84aivengo
1534426314
интересно,кто зарплату ему будет платить ?
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Отчаянный Пердун
1534427357
первый пошёл!!!
Ответить
alexis02lion
1534427958
Глупо. То есть Дриусси в Сампу за нормальные деньги мы не отпускаем, который собственно даже у Семака не доказал право играть в основе, а вот одного из лидеров полузащиты за символическую сумму, в аренду и с правом выкупа за не очень большую сумму это запросто. Иатльянцы молодцы - усиление, за небольшие деньги, а если у них заиграет, то можно сразу выкупить и другим богатым клубам сериала за цену вдвое или трое больше продать.
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Gullit 76
1534428868
Ригони из всех Аргентинцев произвёл самое сильное впечатление,вполне мог бы и заиграть сильнее,посмотрим.Воспринимаю это как момент перевоспитания,или Зенит полностью меняет курс.
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TRELL
1534429552
Ригони хороший игрок! Зря с ним так...
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Т34
1534430329
Начинают бакланы разлетаться. Правильно, надо разгонять, а то слишком большая стая собралась.
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Taps
1534434458
Давай, до свидания ...
Ответить
zigbert
1534481513
Необходимость этого очевидна.
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