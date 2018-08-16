«Зенит» принял предложение «Аталанты» по Ригони

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в ближайшее время перейдет в «Аталанту».

Петербуржцы приняли предложение итальянского клуба. «Аталанта» арендует 25-летнего футболиста сроком на один сезон за 1 миллион евро с правом выкупа за 15 миллионов.

В ближайшие часы аргентинец должен вылететь в Италию на медобследование.

Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Индепендьенте» за 10,5 миллиона. В сезоне-2017/18 хавбек провел за петербуржцев 29 матчей во всех турнирах, забив шесть мячей.