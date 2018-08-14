Семин – болельщикам «Локомотива»: «Потерпите, поддержите нас – и мы станем сильнее»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выступил с речью в связи с безголевым стартом команды в РПЛ. За четыре матча с начала сезона москвичи не смогли поразить чужие ворота.

«Дорогие болельщики «Локомотива»! В сложных ситуациях для нашей команды я всегда обращаюсь к вам, потому что мы играем для вас, и ваша поддержка для меня очень многое значит.

Сегодня просим терпения. Почти все тренировочные сборы мы провели без большой группы игроков сборных, выступавших на чемпионате мира. У нас таких футболистов было больше, чем в любом другом клубе Премьер-лиги. Не было на сборах и наших новичков, которым требуется время для адаптации. Лишь теперь мы собрались все вместе.

Подождите, потерпите и поддержите команду — и нашими с вами общими усилиями «Локомотив» станет ещe сильнее, чем был в прошлом сезоне!» – написал тренер.

Москвичи идут в таблице в зоне переходных матчей.