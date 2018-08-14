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    Семин – болельщикам «Локомотива»: «Потерпите, поддержите нас – и мы станем сильнее»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выступил с речью в связи с безголевым стартом команды в РПЛ. За четыре матча с начала сезона москвичи не смогли поразить чужие ворота.

    «Дорогие болельщики «Локомотива»! В сложных ситуациях для нашей команды я всегда обращаюсь к вам, потому что мы играем для вас, и ваша поддержка для меня очень многое значит.

    Сегодня просим терпения. Почти все тренировочные сборы мы провели без большой группы игроков сборных, выступавших на чемпионате мира. У нас таких футболистов было больше, чем в любом другом клубе Премьер-лиги. Не было на сборах и наших новичков, которым требуется время для адаптации. Лишь теперь мы собрались все вместе.

    Подождите, потерпите и поддержите команду — и нашими с вами общими усилиями «Локомотив» станет ещe сильнее, чем был в прошлом сезоне!» – написал тренер.

    Москвичи идут в таблице в зоне переходных матчей.

    Источник: Instagram

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    14.08.2018 19:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +68

      Yumаleks 14 августа 2018, 22:28

      Фарт по максимуму выбрали в прошлом сезоне, теперь главное игру наладить, мы подождем и поболеем, не каждый же год чемпионить надо и другим порадоваться.

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 14 августа 2018, 20:18

      Палыч может, мы 14 лет ждали, и нчиего, дождались)

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 августа 2018, 20:16

      Палыч,тут некоторые терпят уже который год.
      И из Беларуси под щитом возвращаются...

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 14 августа 2018, 20:09

      Скоро всем песда

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 14 августа 2018, 19:29

      Да мне кажется, всё нормально будет. Щас бы какие-то претензии к Палычу предъявлять из-за нескольких неудачных игр после всего того, что было сделано в том сезоне. Верим!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2018, 19:21

      Сколько можно терпеть. Ходят по полю как дохлые мухи, а он - потерпите!

      0
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 14 августа 2018, 19:09

      Потерпим Палыч и поддержим! Вперед Локо!!!

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