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  • Семин – болельщикам «Локомотива»: «Потерпите, поддержите нас – и мы станем сильнее»

Семин – болельщикам «Локомотива»: «Потерпите, поддержите нас – и мы станем сильнее»

14 августа 2018, 19:03
7

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выступил с речью в связи с безголевым стартом команды в РПЛ. За четыре матча с начала сезона москвичи не смогли поразить чужие ворота.

«Дорогие болельщики «Локомотива»! В сложных ситуациях для нашей команды я всегда обращаюсь к вам, потому что мы играем для вас, и ваша поддержка для меня очень многое значит.

Сегодня просим терпения. Почти все тренировочные сборы мы провели без большой группы игроков сборных, выступавших на чемпионате мира. У нас таких футболистов было больше, чем в любом другом клубе Премьер-лиги. Не было на сборах и наших новичков, которым требуется время для адаптации. Лишь теперь мы собрались все вместе.

Подождите, потерпите и поддержите команду — и нашими с вами общими усилиями «Локомотив» станет ещe сильнее, чем был в прошлом сезоне!» – написал тренер.

Москвичи идут в таблице в зоне переходных матчей.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (7)
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fortune-bva
1534262970
Потерпим Палыч и поддержим! Вперед Локо!!!
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prezent2017
1534263711
Сколько можно терпеть. Ходят по полю как дохлые мухи, а он - потерпите!
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Torvald64
1534264149
Да мне кажется, всё нормально будет. Щас бы какие-то претензии к Палычу предъявлять из-за нескольких неудачных игр после всего того, что было сделано в том сезоне. Верим!
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O-Z
1534266552
Скоро всем песда
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shinnik
1534266984
Палыч,тут некоторые терпят уже который год. И из Беларуси под щитом возвращаются...
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Loko_Roma
1534267099
Палыч может, мы 14 лет ждали, и нчиего, дождались)
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Yumаleks
1534274899
Фарт по максимуму выбрали в прошлом сезоне, теперь главное игру наладить, мы подождем и поболеем, не каждый же год чемпионить надо и другим порадоваться.
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