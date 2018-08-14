Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФИФА убрала из новой редакции кодекса этики понятие «коррупция»

    ФИФА внесла изменения в кодекс этики.

    В редактированной версии документа отсутствует понятие «коррупция». Данное решение принималось в тайных беседах между чиновниками организации.

    При этом в кодексе появился новый вид нарушения – диффамация (распространение порочащих сведений), благодаря которому можно будет дисквалифицировать людей за клевету в адрес ФИФА.

    Помимо прочего, изменились правила наказания за взяточничество, незаконное присвоение средств и манипуляции с футбольными матчами. Отныне срок давности преступления будет ограничиваться десятью годами. Ранее он был бесконечен.

    Источник: Associated Press

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2018 14:26
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 12:02

      Теперь по этому закону воровать будет не так страшно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 19:11

      все переделали в свою пользу. понятно что у них там твориться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 14 августа 2018, 17:58

      Чиновники от мирового футбола, на секретном совещании, исключили слово «коррупция» из кодекса этики ФИФА.
      Вот так и одним махом, чиновники ФИФА избавились от "КОРРУПЦИИ" в международной футбольной организации.
      Вот у кого нашему РФС надо учиться борьбе с коррупцией.
      Убрали одно только слово и коррупции в ФИФА НЕТ!!!
      А что есть?
      А есть ТОТАЛЬНАЯ коррупция, которая давно и уже властвует в ФИФА, а скандалы это только видимая верхушка коррупционного футбольного айсберга.
      Чиновники ФИФА превратили футбол в системную КОРРУПЦИЮ и торгуют футболом, налево и направо, только плати!
      Неоднократное взятничество с вымогательством и есть системная КОРРУПЦИЯ.
      Где присутствует взятка, там уже есть признаки коррупции.
      Это закон.
      Почти все случаи расследования взятки содержат признаки КОРРУПЦИИ.
      Вымогательство и получение взятки с использованием служебного положения уже содержит все признаки коррупции.
      ФИФА уже и давно погрязла во взяточничестве и КОРРУПЦИИ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 августа 2018, 16:57

      О, вот это европейские инновации подъехали!
      Наши жирные коты наверняка уже другу пересылают новость и неэкстремистские репосты делают)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 августа 2018, 15:51

      Под столом... А как многие радовались известному недавнему процессу в ФИФА: вот наконец-то наказали виновных, время перемен, в Блаттера фальшивыми купюрами кидались активисты на пресс-конференции, бла, бла, бла... Да там вся система прогнила уже многие десятилетия назад. Уже давно крайне сложно отличить преступника от политика. Наивная простота те, кто думает иначе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 августа 2018, 15:32

      Солому надо тоже уметь вовремя подстилать в нужном месте)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 14 августа 2018, 14:54

      Не исключаю, что Леонтьич проплатил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 14 августа 2018, 14:54

      И кто же научил всему этому Инфантино?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария 14 августа 2018, 14:46

      да они уже со своей этикой всех зае... вечно фигню придумывают, то футболки снимать на поле нельзя то еще что то...мешали кому-то эти футболки))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Мария Мария 14 августа 2018, 16:58

      Футболки, ведь это не трусы снять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      бесёнок 14 августа 2018, 14:44

      скажу толерантно-ГЕИ

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11