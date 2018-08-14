ФИФА убрала из новой редакции кодекса этики понятие «коррупция»

ФИФА внесла изменения в кодекс этики.

В редактированной версии документа отсутствует понятие «коррупция». Данное решение принималось в тайных беседах между чиновниками организации.

При этом в кодексе появился новый вид нарушения – диффамация (распространение порочащих сведений), благодаря которому можно будет дисквалифицировать людей за клевету в адрес ФИФА.

Помимо прочего, изменились правила наказания за взяточничество, незаконное присвоение средств и манипуляции с футбольными матчами. Отныне срок давности преступления будет ограничиваться десятью годами. Ранее он был бесконечен.