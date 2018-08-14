Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ФИФА убрала из новой редакции кодекса этики понятие «коррупция»

ФИФА убрала из новой редакции кодекса этики понятие «коррупция»

14 августа 2018, 14:26
11

ФИФА внесла изменения в кодекс этики.

В редактированной версии документа отсутствует понятие «коррупция». Данное решение принималось в тайных беседах между чиновниками организации.

При этом в кодексе появился новый вид нарушения – диффамация (распространение порочащих сведений), благодаря которому можно будет дисквалифицировать людей за клевету в адрес ФИФА.

Помимо прочего, изменились правила наказания за взяточничество, незаконное присвоение средств и манипуляции с футбольными матчами. Отныне срок давности преступления будет ограничиваться десятью годами. Ранее он был бесконечен.

Источник: Associated Press
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
бесёнок
1534247087
скажу толерантно-ГЕИ
Ответить
Мария Мария
1534247209
да они уже со своей этикой всех зае... вечно фигню придумывают, то футболки снимать на поле нельзя то еще что то...мешали кому-то эти футболки))))
Ответить
Eddyson
1534247647
И кто же научил всему этому Инфантино?
Ответить
DOCTOR PENALTY
1534247647
Не исключаю, что Леонтьич проплатил.
Ответить
FanatSerj
1534249935
Солому надо тоже уметь вовремя подстилать в нужном месте)))
Ответить
Cules2013
1534251099
Под столом... А как многие радовались известному недавнему процессу в ФИФА: вот наконец-то наказали виновных, время перемен, в Блаттера фальшивыми купюрами кидались активисты на пресс-конференции, бла, бла, бла... Да там вся система прогнила уже многие десятилетия назад. Уже давно крайне сложно отличить преступника от политика. Наивная простота те, кто думает иначе.
Ответить
Chesn0k
1534255041
О, вот это европейские инновации подъехали! Наши жирные коты наверняка уже другу пересылают новость и неэкстремистские репосты делают)
Ответить
amazonaws
1534258728
Чиновники от мирового футбола, на секретном совещании, исключили слово «коррупция» из кодекса этики ФИФА. Вот так и одним махом, чиновники ФИФА избавились от "КОРРУПЦИИ" в международной футбольной организации. Вот у кого нашему РФС надо учиться борьбе с коррупцией. Убрали одно только слово и коррупции в ФИФА НЕТ!!! А что есть? А есть ТОТАЛЬНАЯ коррупция, которая давно и уже властвует в ФИФА, а скандалы это только видимая верхушка коррупционного футбольного айсберга. Чиновники ФИФА превратили футбол в системную КОРРУПЦИЮ и торгуют футболом, налево и направо, только плати! Неоднократное взятничество с вымогательством и есть системная КОРРУПЦИЯ. Где присутствует взятка, там уже есть признаки коррупции. Это закон. Почти все случаи расследования взятки содержат признаки КОРРУПЦИИ. Вымогательство и получение взятки с использованием служебного положения уже содержит все признаки коррупции. ФИФА уже и давно погрязла во взяточничестве и КОРРУПЦИИ.
Ответить
OfaZavr
1534263061
все переделали в свою пользу. понятно что у них там твориться.
Ответить
zigbert
1534323723
Теперь по этому закону воровать будет не так страшно.
Ответить
Главные новости
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
2
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Все новости
Все новости
Батраков двумя словами описал трансфер в «Галатасарай»
00:39
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
00:25
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
Вчера, 23:43
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
Вчера, 19:44
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+