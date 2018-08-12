Сарри жевал сигаретный фильтр во время матча с «Хаддерсфилдом»

насмотрелся на Романцева в 90х)
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри жевал фильтр от сигареты во время матча первого тура АПЛ с «Хаддерсфилдом» (3:0).
Итальянец – заядлый курильщик, в чем он сам не раз признавался. Лондонский клуб в июле пообещал соорудить ему специальную место для курения на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Подобным образом поступали некоторые команды, к которым Сарри приезжал в гости со своим бывшим клубом «Наполи». В феврале в ответном матче 1/16 Лиги Европы «РБ Лейпциг» сделал для специалиста специальную комнату в раздевалке, в которой отключил датчики дыма.
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— Abdović, (@SimplementeAbdo) 11 августа 2018 г.