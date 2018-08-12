Сарри жевал сигаретный фильтр во время матча с «Хаддерсфилдом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри жевал фильтр от сигареты во время матча первого тура АПЛ с «Хаддерсфилдом» (3:0).

Итальянец – заядлый курильщик, в чем он сам не раз признавался. Лондонский клуб в июле пообещал соорудить ему специальную место для курения на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Подобным образом поступали некоторые команды, к которым Сарри приезжал в гости со своим бывшим клубом «Наполи». В феврале в ответном матче 1/16 Лиги Европы «РБ Лейпциг» сделал для специалиста специальную комнату в раздевалке, в которой отключил датчики дыма.