Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарри жевал сигаретный фильтр во время матча с «Хаддерсфилдом»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри жевал фильтр от сигареты во время матча первого тура АПЛ с «Хаддерсфилдом» (3:0).

    Итальянец – заядлый курильщик, в чем он сам не раз признавался. Лондонский клуб в июле пообещал соорудить ему специальную место для курения на стадионе «Стэмфорд Бридж».

    Подобным образом поступали некоторые команды, к которым Сарри приезжал в гости со своим бывшим клубом «Наполи». В феврале в ответном матче 1/16 Лиги Европы «РБ Лейпциг» сделал для специалиста специальную комнату в раздевалке, в которой отключил датчики дыма.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2018 13:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 августа 2018, 16:47

      насмотрелся на Романцева в 90х)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 августа 2018, 14:54

      Есть же никотиновые жвачки. Ещё знаю, некоторые пустой мундштук во рту держат. Это немного повеселее смотрится.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11