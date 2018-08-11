«Галатасарай» не сможет купить Дзюбу из-за санкций УЕФА, пока не продаст кого-либо

«Галатасарай» заинтересован в приобретении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

При этом стамбульцы не могут совершать входящие трансферы, пока не продадут кого-либо из своих футболистов. Причина – санкции со стороны УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей.

В июне УЕФА оштрафовал «Галатасарай» на 6 миллионов евро. Таким образом, турецкому клубу необходимо достичь безубыточности до 2021-2022 годов. Если в 2019 году убытки превысят 20 миллионов евро, «Галатасарай» заплатит более крупный штраф – 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл два матча РПЛ, отметившись одним голом. Контракт форварда с петербуржцами рассчитан до июня 2020 года.