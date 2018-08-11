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    «Галатасарай» не сможет купить Дзюбу из-за санкций УЕФА, пока не продаст кого-либо

    «Галатасарай» заинтересован в приобретении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    При этом стамбульцы не могут совершать входящие трансферы, пока не продадут кого-либо из своих футболистов. Причина – санкции со стороны УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей.

    В июне УЕФА оштрафовал «Галатасарай» на 6 миллионов евро. Таким образом, турецкому клубу необходимо достичь безубыточности до 2021-2022 годов. Если в 2019 году убытки превысят 20 миллионов евро, «Галатасарай» заплатит более крупный штраф – 9 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Дзюба сыграл два матча РПЛ, отметившись одним голом. Контракт форварда с петербуржцами рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2018 12:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +187

      zubr252 11 августа 2018, 15:56

      Не надо покупать правильно если БАБЛО нет.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 августа 2018, 13:51

      Пусть Дзюба в Питере сидит пока. Может отличится еще, так и в Англию попадет, в Чампионшип.

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