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    Покеттино: «Тоттенхэм» никого не подписал летом? Это наше смелое решение»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал трансфеную кампанию клуба в межсезонье.

    «Это наше решение – сохранить лучших игроков и сохранить команду. Это смелое решение.

    То, что делает клуб, показывает, насколько он храбр. Постройка новой базы – это большая инвестиция. Новый стадион стоил почти 1 миллиард фунтов.

    Конечно, все могут сказать: «Тоттенхэм» никого не подписал». Но трансфер ради трансфера?… Лучше сохранить своих самых сильных игроков», – сказал Покеттино.

    «Тоттенхэм» – первый клуб в истории АПЛ, не совершивший ни одного трансфера летом

    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.08.2018 02:18
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