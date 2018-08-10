Покеттино: «Тоттенхэм» никого не подписал летом? Это наше смелое решение»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал трансфеную кампанию клуба в межсезонье.

«Это наше решение – сохранить лучших игроков и сохранить команду. Это смелое решение.

То, что делает клуб, показывает, насколько он храбр. Постройка новой базы – это большая инвестиция. Новый стадион стоил почти 1 миллиард фунтов.

Конечно, все могут сказать: «Тоттенхэм» никого не подписал». Но трансфер ради трансфера?… Лучше сохранить своих самых сильных игроков», – сказал Покеттино.

«Тоттенхэм» – первый клуб в истории АПЛ, не совершивший ни одного трансфера летом