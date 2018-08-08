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    Каррера: «При счете 2:0 в нашу пользу показалось, что все слишком легко»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об итоге матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3).

    «При счете 2:0 в нашу пользу показалось, что все слишком легко. Мы потеряли размеры поля, плохо держали мяч и поддались игре соперника. Не получилось сделать того, что было задумано.

    В любом матче, когда теряешь контроль, соперник наказывает. Во втором тайме сыграли организованно, создали моменты, но при этом пропустили несколько атак. Увы, сравнять счет не вышло», – сказал Каррера.

    Ответная игра пройдет 14 августа в Москве.

    «Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2018 22:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 10:39

      и каждый раз одно и тоже, сначала снова наступаем на те же грабли а потом говорим про то что расслабились и что не получилось, но нужно ведь с эти делать что-то делать, сколько можно???((

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      Рейтинг: +3851

      Кинстифа 9 августа 2018, 07:36

      Вам уже 3й чертов год так кажется... и не первый раз такое видим...

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 9 августа 2018, 05:19

      Короче, сильно расслабили булки.

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