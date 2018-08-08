Каррера: «При счете 2:0 в нашу пользу показалось, что все слишком легко»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об итоге матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3).

«При счете 2:0 в нашу пользу показалось, что все слишком легко. Мы потеряли размеры поля, плохо держали мяч и поддались игре соперника. Не получилось сделать того, что было задумано.

В любом матче, когда теряешь контроль, соперник наказывает. Во втором тайме сыграли организованно, создали моменты, но при этом пропустили несколько атак. Увы, сравнять счет не вышло», – сказал Каррера.

Ответная игра пройдет 14 августа в Москве.

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