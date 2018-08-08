Кириченко: «Уфе» нужно будет очень постараться, чтобы пройти «Прогресс»

Тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко отметил сильные стороны соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Европы клуба из Люксембурга «Прогресс».

«Прогресс» – непростой соперник, который уже преодолел два этапа квалификации Лиги Европы. «Уфе» нужно будет очень постараться, чтобы пройти их.

Многие считают, что клуб из Люксембурга – это слабый соперник. Но мы отсмотрели их матчи и поняли, что они действуют очень мобильно, это силовая команда.

Бывают коллективы, которые играют первым номером – много атакуют. Некоторые выступают вторым – больше защищаются. «Прогресс» же действует по ситуации, и это сильно усложняет нашу задачу», – рассказал Кириченко.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» – «Прогресс» состоится в четверг, 9 августа в 17:00 по московскому времени.