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    Кириченко: «Уфе» нужно будет очень постараться, чтобы пройти «Прогресс»

    Тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко отметил сильные стороны соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Европы клуба из Люксембурга «Прогресс».

    «Прогресс» – непростой соперник, который уже преодолел два этапа квалификации Лиги Европы. «Уфе» нужно будет очень постараться, чтобы пройти их.

    Многие считают, что клуб из Люксембурга – это слабый соперник. Но мы отсмотрели их матчи и поняли, что они действуют очень мобильно, это силовая команда.

    Бывают коллективы, которые играют первым номером – много атакуют. Некоторые выступают вторым – больше защищаются. «Прогресс» же действует по ситуации, и это сильно усложняет нашу задачу», – рассказал Кириченко.

    Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» – «Прогресс» состоится в четверг, 9 августа в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    08.08.2018 07:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 8 августа 2018, 14:48

      Здесь проходим без вариантов !

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 августа 2018, 13:10

      СЛАБЫЙ НЕ СЛАБЫЙ смелее надо быть смелее Давить этих почтальонов карликов

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 августа 2018, 12:03

      Если уже всяких "Прогрессов" бояться, нехер вообще в еврокубки лезть. Выходите и бейтесь. Вернее..выходите и рвите!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 10:14

      конечно соперник не прост при кажущейся простоте тем более для Уфы это первый европоход. но верю что пройти "Прогресс" им по силам. удачи!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 8 августа 2018, 09:43

      Удачи Уфе.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 8 августа 2018, 09:30

      Да ладно,дипломатичный Вы наш,как туалетную бумагу порвете...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 8 августа 2018, 08:50

      Пройти!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 августа 2018, 08:44

      ну уж если не обыгрывать клуб из Люксембурга, то это вообще труба.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > Cules2013 8 августа 2018, 10:39

      Рейнджерс в прошлом году влетел им.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54680

      MaxRnD > ALeX-161-rus 8 августа 2018, 13:09

      Саня, а когда Дмитрий Кириченко в УФЕ оказался ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ALeX-161-rus 8 августа 2018, 19:16

      Рейнджерс сейчас даже у себя в Шотландии никого не пугает. Жаль, но это так.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 августа 2018, 08:38

      Верим в успех, не сдаваться...

      7
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 8 августа 2018, 08:38

      Уфе победы с крупным счётом.Решить все задачи дома и спокойно готовиться к матчу внутреннего чемпионата.

      8
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