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  • Кириченко: «Уфе» нужно будет очень постараться, чтобы пройти «Прогресс»

Кириченко: «Уфе» нужно будет очень постараться, чтобы пройти «Прогресс»

8 августа 2018, 07:43
13

Тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко отметил сильные стороны соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Европы клуба из Люксембурга «Прогресс».

«Прогресс» – непростой соперник, который уже преодолел два этапа квалификации Лиги Европы. «Уфе» нужно будет очень постараться, чтобы пройти их.

Многие считают, что клуб из Люксембурга – это слабый соперник. Но мы отсмотрели их матчи и поняли, что они действуют очень мобильно, это силовая команда.

Бывают коллективы, которые играют первым номером – много атакуют. Некоторые выступают вторым – больше защищаются. «Прогресс» же действует по ситуации, и это сильно усложняет нашу задачу», – рассказал Кириченко.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» – «Прогресс» состоится в четверг, 9 августа в 17:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Лига Европы Уфа Прогрес Кириченко Дмитрий
Комментарии (13)
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Муруал
1533706689
Уфе победы с крупным счётом.Решить все задачи дома и спокойно готовиться к матчу внутреннего чемпионата.
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bolela_16
1533706722
Верим в успех, не сдаваться...
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Cules2013
1533707098
ну уж если не обыгрывать клуб из Люксембурга, то это вообще труба.
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ribavadim
1533707443
Пройти!
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KOLBIS
1533709833
Да ладно,дипломатичный Вы наш,как туалетную бумагу порвете...
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zigbert
1533710592
Удачи Уфе.
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OfaZavr
1533712465
конечно соперник не прост при кажущейся простоте тем более для Уфы это первый европоход. но верю что пройти "Прогресс" им по силам. удачи!
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Чикомас
1533719004
Если уже всяких "Прогрессов" бояться, нехер вообще в еврокубки лезть. Выходите и бейтесь. Вернее..выходите и рвите!
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Полная Канистра
1533723045
СЛАБЫЙ НЕ СЛАБЫЙ смелее надо быть смелее Давить этих почтальонов карликов
Ответить
Catastrofa
1533728938
Здесь проходим без вариантов !
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