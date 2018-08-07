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    Усманов согласился продать свою долю акций в «Арсенале» за 600 миллионов

    Владелец контрольного пакета акций лондонского «Арсенала» Стэн Кронке сделал предложение в размере 600 миллионов фунтов стерлингов другому крупному акционеру клуба Алишеру Усманову.

    Сейчас американский бизнесмен владеет 67% акций клуба, которые оцениваются в 1,8 миллиарда фунтов стерлингов. В активе Усманова – 30% акций клуба.

    Усманов согласился на продажу своей доли. Объявление о выкупе будет сделано на Лондонской фондовой бирже сегодня. Несмотря на свою долю участия, Усманов не входит в состав правления и не принимал решений в «Арсенале».

    Кронке стал акционером «Арсенала» в 2007 году, а спустя год вошел в совет директоров клуба. Уже спустя четыре года он стал основным держателем акций «Арсенала».

    Источник: BBC

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    07.08.2018 10:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +722

      Urry 7 августа 2018, 15:40

      Маловато будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 августа 2018, 12:44

      в художественной гимнастике деньги кончились

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 7 августа 2018, 11:06

      чет мне кажется что человек с 30% акций все таки на что то да и влияет))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      7582145698 7 августа 2018, 10:42

      В Динамо вливайся)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > 7582145698 7 августа 2018, 11:20

      Ага так и разбежался он...

      2
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