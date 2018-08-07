Усманов согласился продать свою долю акций в «Арсенале» за 600 миллионов

Владелец контрольного пакета акций лондонского «Арсенала» Стэн Кронке сделал предложение в размере 600 миллионов фунтов стерлингов другому крупному акционеру клуба Алишеру Усманову.

Сейчас американский бизнесмен владеет 67% акций клуба, которые оцениваются в 1,8 миллиарда фунтов стерлингов. В активе Усманова – 30% акций клуба.

Усманов согласился на продажу своей доли. Объявление о выкупе будет сделано на Лондонской фондовой бирже сегодня. Несмотря на свою долю участия, Усманов не входит в состав правления и не принимал решений в «Арсенале».

Кронке стал акционером «Арсенала» в 2007 году, а спустя год вошел в совет директоров клуба. Уже спустя четыре года он стал основным держателем акций «Арсенала».