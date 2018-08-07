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    Виллиан: «Моуринью часто общается с моим агентом. Он может помочь перейти в «МЮ»

    Полузащитник «Челси» Виллиан хотел бы снова поработать с Жозе Моуринью.

    «Моуринью лучший тренер, с которым я работал в своей карьере. У нас хорошие отношения, мы друзья. Иногда переписываемся. Мне понравилось с ним работать, и я надеюсь, что поработаю с ним еще.

    Переход в «МЮ»? Не знаю, было ли какое-то предложение с их стороны. Но Моуринью часто общается с моим агентом и говорит, чтобы может помочь мне перейти в «Юнайтед». Но я всем доволен в «Челси», жизнью в Лондоне», – заявил Виллиан.

    «Челси» готов продать Виллиана в «Манчестер Юнайтед» за 75 миллионов

    Источник: ESPN

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    07.08.2018 09:31
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