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    Инспектор РФС: «К внедрению VAR в РПЛ разве что готовы «Краснодар» и «Спартак»

    Инспектор матчей от РФС Юрий Чеботарев рассказал о сложностях внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в РПЛ.

    «VAR — это достаточно дорогостоящее удовольствие, которое далеко не все команды смогут себе позволить. Да, это снимает множество спорных вопросов по ходу матча, которые всегда были, есть и будут. Но сейчас к этому новшеству разве что готовы «Краснодар» и «Спартак». Также я слышал, что ее хочет приобрести и установить на своем стадионе и «Локомотив».

    VAR позволит добиться в футболе большей справедливости, но все это внедрить и заставить работать в Премьер-лиге не так уж и просто. Не забывайте, что речь не только о самой технологии – нужно и большое количество людей, которые будут специально обучены эксплуатировать эту систему. Этим должны заниматься профессионалы, которые будут отсматривать множество разных камер и моментов, и принимать свои решения.

    Стоимость? Точные цифры я назвать вам не смогу. Но разговор скорее о миллионах долларов, и далеко не каждый из клубов Премьер-лиги в состоянии ее себе позволить. Тут ведь нужно и множество специалистов по судейству, причем с достаточно специфическими навыками, и множество достаточно дорогой аппаратуры. А также – нужны и специалисты чтобы содержать и обслуживать эту аппаратуру. И все это выливается в совокупности достаточно приличную сумму», – заявил Чеботарев.

    Система VAR применялась во время проведения чемпионата мира-2018 в России.

    Источник: Rusfootball.info

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    07.08.2018 06:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +402

      Ollegator 7 августа 2018, 13:01

      Самый абсурд в том, что Тупят с принятием решений подданные рфс, а оплачивать их тупизм должны клубы)
      "Мы не можем воспитать нормальных судей, поэтому вы платите, чтобы вас случайно не засуживали" ))

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 7 августа 2018, 11:57

      На 89-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Уфа" – "Анжи" (3:0) арбитр Сергей Карасёв в третий раз засчитал взятие ворот гостей.
      Карасёв поступил не правильно!!!
      Это ГРУБАЯ ошибка судьи.
      Если бы стояла система VAR, то ошибку можно было исправить и гол НЕ ЗАСЧИТЫВАТЬ!!!
      Сколько можно судьям СКАНДАЛИТЬ???
      В тот момент, когда Ванек забивал свой второй мяч, в площади ворот "Анжи" лежал один из игроков "Уфы".
      Он находился за линией офсайда и активно участвовал в игре, мешая голкиперу махачкалинцев Дюпину быстро подняться с газона и парировать удар.
      Второй ассистент Алексей Лунёв ошибочно офсайд не определил, и Карасёв ошибочно засчитал третий гол.
      Сколько ещё надо судейских СКАНДАЛОВ, чтобы до Мутко, Алаева, Прядкина, Колоскова, Егорова, Левникова и др. ДОШЛО, что надо и как можно скорее внедрять систему VAR в нашем российском чемпионате???
      Все уже и давно в Мире поняли, а до наших чиновников от футбола, никак не дойдёт!!!
      Под шумок чемпионата Мира в России, они решили эту тему закрыть, чтобы и дальше неправедно обогащаться и набивать свои карманы миллионами, за счёт цены федуновского вопроса.
      Бутенко, Колосков против!
      Мутко, Алаев, Прядкин против.
      Егоров, судьи, Левников, Чеботарёв против!!!
      Коррупция для них мать родна и позволяет им рулить скандальным судейством.
      Судей надо отстранять, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить.
      Ждите новых скандалов!

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 7 августа 2018, 10:37

      Куча камер уже используется для трансляций, а повторить то, что заснято такая проблема???

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 августа 2018, 10:27

      Начните хотя бы с них

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