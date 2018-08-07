Инспектор РФС: «К внедрению VAR в РПЛ разве что готовы «Краснодар» и «Спартак»

Инспектор матчей от РФС Юрий Чеботарев рассказал о сложностях внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в РПЛ.

«VAR — это достаточно дорогостоящее удовольствие, которое далеко не все команды смогут себе позволить. Да, это снимает множество спорных вопросов по ходу матча, которые всегда были, есть и будут. Но сейчас к этому новшеству разве что готовы «Краснодар» и «Спартак». Также я слышал, что ее хочет приобрести и установить на своем стадионе и «Локомотив».

VAR позволит добиться в футболе большей справедливости, но все это внедрить и заставить работать в Премьер-лиге не так уж и просто. Не забывайте, что речь не только о самой технологии – нужно и большое количество людей, которые будут специально обучены эксплуатировать эту систему. Этим должны заниматься профессионалы, которые будут отсматривать множество разных камер и моментов, и принимать свои решения.

Стоимость? Точные цифры я назвать вам не смогу. Но разговор скорее о миллионах долларов, и далеко не каждый из клубов Премьер-лиги в состоянии ее себе позволить. Тут ведь нужно и множество специалистов по судейству, причем с достаточно специфическими навыками, и множество достаточно дорогой аппаратуры. А также – нужны и специалисты чтобы содержать и обслуживать эту аппаратуру. И все это выливается в совокупности достаточно приличную сумму», – заявил Чеботарев.

Система VAR применялась во время проведения чемпионата мира-2018 в России.