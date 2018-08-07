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  • Инспектор РФС: «К внедрению VAR в РПЛ разве что готовы «Краснодар» и «Спартак»

Инспектор РФС: «К внедрению VAR в РПЛ разве что готовы «Краснодар» и «Спартак»

7 августа 2018, 06:16
6

Инспектор матчей от РФС Юрий Чеботарев рассказал о сложностях внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в РПЛ.

«VAR — это достаточно дорогостоящее удовольствие, которое далеко не все команды смогут себе позволить. Да, это снимает множество спорных вопросов по ходу матча, которые всегда были, есть и будут. Но сейчас к этому новшеству разве что готовы «Краснодар» и «Спартак». Также я слышал, что ее хочет приобрести и установить на своем стадионе и «Локомотив».

VAR позволит добиться в футболе большей справедливости, но все это внедрить и заставить работать в Премьер-лиге не так уж и просто. Не забывайте, что речь не только о самой технологии – нужно и большое количество людей, которые будут специально обучены эксплуатировать эту систему. Этим должны заниматься профессионалы, которые будут отсматривать множество разных камер и моментов, и принимать свои решения.

Стоимость? Точные цифры я назвать вам не смогу. Но разговор скорее о миллионах долларов, и далеко не каждый из клубов Премьер-лиги в состоянии ее себе позволить. Тут ведь нужно и множество специалистов по судейству, причем с достаточно специфическими навыками, и множество достаточно дорогой аппаратуры. А также – нужны и специалисты чтобы содержать и обслуживать эту аппаратуру. И все это выливается в совокупности достаточно приличную сумму», – заявил Чеботарев.

Система VAR применялась во время проведения чемпионата мира-2018 в России.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Локомотив
Комментарии (6)
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пряник929
1533626848
Начните хотя бы с них
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bzfar
1533627431
Куча камер уже используется для трансляций, а повторить то, что заснято такая проблема???
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amazonaws
1533632221
На 89-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Уфа" – "Анжи" (3:0) арбитр Сергей Карасёв в третий раз засчитал взятие ворот гостей. Карасёв поступил не правильно!!! Это ГРУБАЯ ошибка судьи. Если бы стояла система VAR, то ошибку можно было исправить и гол НЕ ЗАСЧИТЫВАТЬ!!! Сколько можно судьям СКАНДАЛИТЬ??? В тот момент, когда Ванек забивал свой второй мяч, в площади ворот "Анжи" лежал один из игроков "Уфы". Он находился за линией офсайда и активно участвовал в игре, мешая голкиперу махачкалинцев Дюпину быстро подняться с газона и парировать удар. Второй ассистент Алексей Лунёв ошибочно офсайд не определил, и Карасёв ошибочно засчитал третий гол. Сколько ещё надо судейских СКАНДАЛОВ, чтобы до Мутко, Алаева, Прядкина, Колоскова, Егорова, Левникова и др. ДОШЛО, что надо и как можно скорее внедрять систему VAR в нашем российском чемпионате??? Все уже и давно в Мире поняли, а до наших чиновников от футбола, никак не дойдёт!!! Под шумок чемпионата Мира в России, они решили эту тему закрыть, чтобы и дальше неправедно обогащаться и набивать свои карманы миллионами, за счёт цены федуновского вопроса. Бутенко, Колосков против! Мутко, Алаев, Прядкин против. Егоров, судьи, Левников, Чеботарёв против!!! Коррупция для них мать родна и позволяет им рулить скандальным судейством. Судей надо отстранять, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить. Ждите новых скандалов!
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Ollegator
1533636090
Самый абсурд в том, что Тупят с принятием решений подданные рфс, а оплачивать их тупизм должны клубы) "Мы не можем воспитать нормальных судей, поэтому вы платите, чтобы вас случайно не засуживали" ))
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