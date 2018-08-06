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Семин: «Смолов? У «Локомотива» нет денег на трансферы»

6 августа 2018, 17:55
28

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов – основной вариант для усиления атаки железнодорожников этим летом.

Сегодня прошло заседание трансферного комитета «Локомотива».

– Смолов? Впервые слышу о том, что он для нас – приоритетный вариант.

– Говорят, вы на комитете предложили нападающего из Грузии…

– Об этом тоже первый раз слышу. Знаю, что у нас нет денег на покупки.

Ранее сообщалось, что «Локомотива» ведет с «Краснодаром» переговоры по Смолову. Сумма трансфера может составить 9 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Смолов Федор Семин Юрий
Комментарии (28)
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Diesel133
1533568293
Хрен уже знает, кому и чему верить. Если денег нет, зачем вы сегодня собирались? Чаю попить?
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shikari_
1533569063
Шифруется Семин, но у него плохо получается) он и про Крыховяка "ничего не знал", пока на тренировке не увижу, ничего не скажу говорил
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Полная Канистра
1533569773
даже на мороженое и то нет
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Полная Канистра
1533570311
а ведь геркус вроде киллера хотел купить или это он за свои ручается
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OfaZavr
1533572123
правильнее сказать на кого надо деньги обязательно найдут) а Смолов сейчас мало кому нужен еще и за такую сумму.
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Сильвербой
1533573084
Может он просто хотел сказать что именно на Смолова нет денег, что бы тот со своими агентами особо не рассчитывали!
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Retiremen_VMF
1533573187
Юрий Павлович!!! А вы что, не читаете этот ресурс??? Зря, вы очень мало знаете о трансферах Локо!
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Антибиотик
1533573823
Какая-то темная история получается. Бюджет фк Локомотив всегда стабильный и ежегодно он составляет 5,5 млрд рублей. Уже несколько лет никаких серьезных покупок не производилось, в основном свободные агенты или аренда. Отнюдь из-за ФФП избавились от ряда игроков. И что, никак не можем насобирать на одного нападающего? Где тогда деньги?
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Рубик Докоян
1533574830
Собрались, выслушали, поговорили, постановили : "Купить нельзя ждать"... Где будет поставлена запятая на этой неделе узнаем.
Ответить
zigbert
1533638646
Полная неразбериха.
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