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    Семин: «Смолов? У «Локомотива» нет денег на трансферы»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов – основной вариант для усиления атаки железнодорожников этим летом.

    Сегодня прошло заседание трансферного комитета «Локомотива».

    – Смолов? Впервые слышу о том, что он для нас – приоритетный вариант.

    – Говорят, вы на комитете предложили нападающего из Грузии…

    – Об этом тоже первый раз слышу. Знаю, что у нас нет денег на покупки.

    Ранее сообщалось, что «Локомотива» ведет с «Краснодаром» переговоры по Смолову. Сумма трансфера может составить 9 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2018 17:55
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 13:44

      Полная неразбериха.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 7 августа 2018, 10:35

      По ходу не в деньгах дело)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 6 августа 2018, 23:22

      Ну на покупки денег возможно и нет,но игрока могут взять в аренду с правом выкупа,если футболист себя проявит в команде!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 6 августа 2018, 20:32

      Ну, если уж и проводниц, контролируемых питерскими, нет денег на трансферы,
      значит, дела в российском футболе совсем плохи.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 августа 2018, 20:30

      Такое впечатление, что по трансферам Сёмин не принимает никаких решений. Кого начальство прикажет, того и купят. Если возьмут Смолова, то Шпалыч несколько поблекнет в моих глазах.

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 августа 2018, 20:01

      После случившегося со Смоловым - его место, в лучшем случае, в дубле "Краснодара" до конца первого круга,как минимум. Хватит этих "звездунов" прощать после каждой их выходки через несколько дней. И ущерб должен быть возмещён с его счёта, а не из кассы клуба.Надоело слушать их блеянье после каждого конфликта: "ПрАститИ, люди, я больше так нИ буду!".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 августа 2018, 20:00

      Собрались, выслушали, поговорили, постановили : "Купить нельзя ждать"... Где будет поставлена запятая на этой неделе узнаем.

      5
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 6 августа 2018, 19:43

      Какая-то темная история получается. Бюджет фк Локомотив всегда стабильный и ежегодно он составляет 5,5 млрд рублей. Уже несколько лет никаких серьезных покупок не производилось, в основном свободные агенты или аренда. Отнюдь из-за ФФП избавились от ряда игроков. И что, никак не можем насобирать на одного нападающего? Где тогда деньги?

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Антибиотик 6 августа 2018, 21:07

      Согласен , хотя бы на один стоящий трансфер деньги должны быть !

      1
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > Антибиотик 6 августа 2018, 21:22

      Да сто процентов опять старых пердунов, никому не нужных наберут - и будут мечтать чудом из группы выйти...А там и до весны недалеко!

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > AtticusFinch 6 августа 2018, 21:59

      Скорее всего.

      0
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 6 августа 2018, 19:33

      Юрий Павлович!!! А вы что, не читаете этот ресурс??? Зря, вы очень мало знаете о трансферах Локо!

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 августа 2018, 19:31

      Может он просто хотел сказать что именно на Смолова нет денег, что бы тот со своими агентами особо не рассчитывали!

      4
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