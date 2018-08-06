Семин: «Смолов? У «Локомотива» нет денег на трансферы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов – основной вариант для усиления атаки железнодорожников этим летом.

Сегодня прошло заседание трансферного комитета «Локомотива».

– Смолов? Впервые слышу о том, что он для нас – приоритетный вариант.

– Говорят, вы на комитете предложили нападающего из Грузии…

– Об этом тоже первый раз слышу. Знаю, что у нас нет денег на покупки.

Ранее сообщалось, что «Локомотива» ведет с «Краснодаром» переговоры по Смолову. Сумма трансфера может составить 9 миллионов евро.