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    Смолов – приоритетный вариант для «Локомотива». На днях переговоры по нападающему возобновятся

    Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил о трансферных планах «Локомотива». По его информации, основная цель московского клуба этим летом – нападающий «Краснодара» Федор Смолов.

    «Сегодня утром состоялся трансферный комитет «Локомотива». Главная тема – покупка нападающего.

    По итогам комитета приоритетным вариантом стал Смолов. Вчера сообщалось о сумму 9 миллионов евро. Но пока сделка только в процессе. Сегодня-завтра стороны возобновят переговоры. Есть вопросы по срокам выплат.

    Также «Локомотив» постарается снизить зарплату игроку, добавив при этом солидные бонусы за достижения определенных целей Смоловым.

    Оценил бы вероятность сделки, как высокую, так как и в «Краснодаре» пришли к выводу, что сейчас самое время вести переговоры по трансферу Фeдора.

    Сегодня в «Локомотиве» также обсуждали фамилию нападающего из «Барселоны» Мунира. Он на рынке, но для москвичей в списке идeт третьим-четвертым.

    Приоритет – Смолов. Также есть ещe кандидат от спортивного директора Эрика Штоффельсхауса, так называемый мистер «икс», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    Источник: Telegram

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    06.08.2018 15:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 12:19

      Тут нужно подождать. Все может перевернуться с ног на голову.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 августа 2018, 19:02

      Пусть торгуются, интересуются что там на трансферном рынке делается, но нападающий нужен для "Локо" под ЛЧ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2018, 19:02

      Нобель вещает а это значит что стоит подождать более правдивой информации)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 6 августа 2018, 17:58

      Краснодар пытается Смолова хоть куда продать!!Раньше надо было думать,когда стоил больших денег!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      avera 6 августа 2018, 17:15

      А почему не взять Погребняка?Гореть так уж синим пламенем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +545

      "Луч" Сергиев Посад 6 августа 2018, 16:38

      инсайдер Нобель Арустамян и мистер «икс»!
      Всё зашифровано!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +839

      Князев 6 августа 2018, 16:19

      Нужен киллер? Правильно! Смолов убьёт Локомотив.Не подбирайте что плохо лежит, да ещё за большие деньги. Он забивает только тем, кто играть не умеет. Сколько он забил на ЧМ? Столько забьёт и в ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ.

      4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 августа 2018, 16:13

      Кому-то деньги ляжку жгут,а Сёмину как- бы боком этот э-э-э,футболист,не вышел.

      4
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 6 августа 2018, 16:06

      Комментатор и инсайдер... дальше не читал.))))

      7
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      Рейтинг: +3754

      Yev 6 августа 2018, 16:05

      По моему, вчера Герус говорил что Локомотиву нужен форвард-килер.
      Так вот же он - Федя!!!

      2
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