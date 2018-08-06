Смолов – приоритетный вариант для «Локомотива». На днях переговоры по нападающему возобновятся

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил о трансферных планах «Локомотива». По его информации, основная цель московского клуба этим летом – нападающий «Краснодара» Федор Смолов.

«Сегодня утром состоялся трансферный комитет «Локомотива». Главная тема – покупка нападающего.

По итогам комитета приоритетным вариантом стал Смолов. Вчера сообщалось о сумму 9 миллионов евро. Но пока сделка только в процессе. Сегодня-завтра стороны возобновят переговоры. Есть вопросы по срокам выплат.

Также «Локомотив» постарается снизить зарплату игроку, добавив при этом солидные бонусы за достижения определенных целей Смоловым.

Оценил бы вероятность сделки, как высокую, так как и в «Краснодаре» пришли к выводу, что сейчас самое время вести переговоры по трансферу Фeдора.

Сегодня в «Локомотиве» также обсуждали фамилию нападающего из «Барселоны» Мунира. Он на рынке, но для москвичей в списке идeт третьим-четвертым.

Приоритет – Смолов. Также есть ещe кандидат от спортивного директора Эрика Штоффельсхауса, так называемый мистер «икс», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.