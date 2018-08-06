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  • Смолов – приоритетный вариант для «Локомотива». На днях переговоры по нападающему возобновятся

Смолов – приоритетный вариант для «Локомотива». На днях переговоры по нападающему возобновятся

6 августа 2018, 15:16
15

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил о трансферных планах «Локомотива». По его информации, основная цель московского клуба этим летом – нападающий «Краснодара» Федор Смолов.

«Сегодня утром состоялся трансферный комитет «Локомотива». Главная тема – покупка нападающего.

По итогам комитета приоритетным вариантом стал Смолов. Вчера сообщалось о сумму 9 миллионов евро. Но пока сделка только в процессе. Сегодня-завтра стороны возобновят переговоры. Есть вопросы по срокам выплат.

Также «Локомотив» постарается снизить зарплату игроку, добавив при этом солидные бонусы за достижения определенных целей Смоловым.

Оценил бы вероятность сделки, как высокую, так как и в «Краснодаре» пришли к выводу, что сейчас самое время вести переговоры по трансферу Фeдора.

Сегодня в «Локомотиве» также обсуждали фамилию нападающего из «Барселоны» Мунира. Он на рынке, но для москвичей в списке идeт третьим-четвертым.

Приоритет – Смолов. Также есть ещe кандидат от спортивного директора Эрика Штоффельсхауса, так называемый мистер «икс», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Смолов Федор Арустамян Нобель
Комментарии (15)
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Nintendo8800
1533558515
на данный момент что смолов никакой что ари если бы у нас остался, последний хоть влит в коллектив
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Кинстифа
1533558793
Краснодар вовремя не отпустил Смолова. и в итоге выручат минимум в 2 раза меньше...
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Yev
1533560712
По моему, вчера Герус говорил что Локомотиву нужен форвард-килер. Так вот же он - Федя!!!
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Боцман59rus
1533560767
Комментатор и инсайдер... дальше не читал.))))
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yorgenbarenz
1533561232
Кому-то деньги ляжку жгут,а Сёмину как- бы боком этот э-э-э,футболист,не вышел.
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Князев
1533561596
Нужен киллер? Правильно! Смолов убьёт Локомотив.Не подбирайте что плохо лежит, да ещё за большие деньги. Он забивает только тем, кто играть не умеет. Сколько он забил на ЧМ? Столько забьёт и в ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ.
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avera
1533564910
А почему не взять Погребняка?Гореть так уж синим пламенем.
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Artemka69
1533567492
Краснодар пытается Смолова хоть куда продать!!Раньше надо было думать,когда стоил больших денег!!!
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OfaZavr
1533571341
Нобель вещает а это значит что стоит подождать более правдивой информации)
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Рубик Докоян
1533571372
Пусть торгуются, интересуются что там на трансферном рынке делается, но нападающий нужен для "Локо" под ЛЧ.
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