Кирьяков: «Спартак» явно не дотягивает до уровня Лиги чемпионов»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил перспективы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с греческим ПАОКом.

«Пока, на сегодняшний момент, скажу, что «Спартак» явно не дотягивает до уровня Лиги чемпионов. Честно говоря, еще не видел ПАОК, но если судить по тому, что о нем рассказывают, то команда очень серьезного уровня, ставит перед собой большие цели. Но и тот факт, что они на выезде обыграли швейцарский «Базель», говорит сам за себя.

Серьезный соперник. Думаю, еще есть немного времени, чтобы подготовиться к игре и изучить соперника. «Спартак» всегда ставит перед собой самые высокие цели, но сейчас форма команды немного вызывает опасения. До топ-кондиций пока не дотягивают», – считает Кирьяков.

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартака» и ПАОКом пройдут на выезде 8 августа и дома 14 августа.