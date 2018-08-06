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    Кирьяков: «Спартак» явно не дотягивает до уровня Лиги чемпионов»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил перспективы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с греческим ПАОКом.

    «Пока, на сегодняшний момент, скажу, что «Спартак» явно не дотягивает до уровня Лиги чемпионов. Честно говоря, еще не видел ПАОК, но если судить по тому, что о нем рассказывают, то команда очень серьезного уровня, ставит перед собой большие цели. Но и тот факт, что они на выезде обыграли швейцарский «Базель», говорит сам за себя.

    Серьезный соперник. Думаю, еще есть немного времени, чтобы подготовиться к игре и изучить соперника. «Спартак» всегда ставит перед собой самые высокие цели, но сейчас форма команды немного вызывает опасения. До топ-кондиций пока не дотягивают», – считает Кирьяков.

    Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартака» и ПАОКом пройдут на выезде 8 августа и дома 14 августа.

    Источник: Rusfootball.info

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    06.08.2018 08:18
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +238

      za logiku 7 августа 2018, 12:46

      Уровень лч - это общий уровень команд там играющих. Паок - это уровень лч? А Бенфика? А чемпионы Венгрии и Румынии с Молдовой? Играют в турнире - значит достаточно уровня.

      0
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      Рейтинг: +238

      za logiku 7 августа 2018, 12:42

      Ты этот Базель видел? Его даже ЦСКА раскатали бы!

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 7 августа 2018, 11:19

      Не рано ли Кирьяков начал хоронить Спартак. Игра покажет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 7 августа 2018, 01:22

      Сам-то понял чего наговорил ? !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 августа 2018, 19:55

      а локо ЦСКА по твоему дотягивают сезон только начался не у всех всё гладко тоже мне болтун

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 6 августа 2018, 16:22

      И что Киря там киряет?)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 августа 2018, 16:19

      А ,вот,из стана Спартака испуганных воплей не слышно что-то....))

      0
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      Рейтинг: +101187

      sv1969 6 августа 2018, 13:27

      Ппц ,во это Эксперт!У нас ни один клуб не дотягивает до уровня ЛЧ!
      Мнения всех этих экспертов , это я не только о Кирьякове ,больше похоже на пляску на костях!Обосрать надо и дешёвого пиара получить!Ну а если Спартак пройдёт,то можно быстро переобуться в воздухе!Вообщем ничего нового,пустая брехня!
      И так они брехнёй занимаются не только в сторону Спартака!

      10
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 6 августа 2018, 13:13

      У Кирьякова обида, что его не взяли в 13 лет из орловского Спартака в московский. И что в 1996 году его отчислил из сборной Романцев. С тех пор из него только желчь льётся, как из Червиченко. Вроде взрослый дядя, а мозгов нет.

      11
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 6 августа 2018, 13:10

      Спартак больше 20 лет не дотягивает до уровня лч

      0
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