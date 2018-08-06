Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кирьяков: «Спартак» явно не дотягивает до уровня Лиги чемпионов»

Кирьяков: «Спартак» явно не дотягивает до уровня Лиги чемпионов»

6 августа 2018, 08:18
34

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил перспективы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с греческим ПАОКом.

«Пока, на сегодняшний момент, скажу, что «Спартак» явно не дотягивает до уровня Лиги чемпионов. Честно говоря, еще не видел ПАОК, но если судить по тому, что о нем рассказывают, то команда очень серьезного уровня, ставит перед собой большие цели. Но и тот факт, что они на выезде обыграли швейцарский «Базель», говорит сам за себя.

Серьезный соперник. Думаю, еще есть немного времени, чтобы подготовиться к игре и изучить соперника. «Спартак» всегда ставит перед собой самые высокие цели, но сейчас форма команды немного вызывает опасения. До топ-кондиций пока не дотягивают», – считает Кирьяков.

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартака» и ПАОКом пройдут на выезде 8 августа и дома 14 августа.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак ПАОК Кирьяков Сергей
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bzfar
1533534100
Ну, на данный момент, из всех клубов РПЛ, которые в ЛЧ, только Спартак и может дотянуть.
Ответить
Мары
1533534876
Вот Сергей в среду твои слова и проверим. Не люблю трындаболов, но уважаю их труд.
Ответить
SPACE TRUCKIN
1533535365
Спартак выглядит по крайней мере,не хуже,а то и получше Локо с Цска...другое дело,что продираться через отбор приходится - так сами виноваты - прос.рали конец сезона...
Ответить
Freyd
1533538022
Кирьяков пока не дотягивает до топ эксперта:)
Ответить
Пестрый
1533538050
Не о том Киря думаешь) Думай как бы в суде перед Раби не предстать в бледном виде)) Вот там шансов у тебя точно не много))
Ответить
Eddyson
1533540721
Заголовок автор высосал, извиняюсь за выражение, из пальца. "Серьёзный эксперт" даёт оценку шансов Спартака в матче с греками, не видя ни одной игры ПАОКа, по рассказам тех, кто якобы видели. Надо всем бежать ставить на ПАОК, однако.
Ответить
OfaZavr
1533542296
сам не видел но от кого-то слышал и на этом основании делаю выводы вот и всё его "экспертное" мнение)
Ответить
Medbrat13
1533546257
То есть игру ПАОКа он не видел,но считает его серьезным соперником???Да уж,вот это специалист.....
Ответить
Павелий
1533550435
У Кирьякова обида, что его не взяли в 13 лет из орловского Спартака в московский. И что в 1996 году его отчислил из сборной Романцев. С тех пор из него только желчь льётся, как из Червиченко. Вроде взрослый дядя, а мозгов нет.
Ответить
sv1969
1533551274
Ппц ,во это Эксперт!У нас ни один клуб не дотягивает до уровня ЛЧ! Мнения всех этих экспертов , это я не только о Кирьякове ,больше похоже на пляску на костях!Обосрать надо и дешёвого пиара получить!Ну а если Спартак пройдёт,то можно быстро переобуться в воздухе!Вообщем ничего нового,пустая брехня! И так они брехнёй занимаются не только в сторону Спартака!
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
22:39
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
1
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
2
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
Все новости
Все новости
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
22:20
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
6
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
22
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
5
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
7
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+