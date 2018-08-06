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  • Сарри – об уходе Куртуа: «Мне нужны игроки с высокой мотивацией, а не те, что слушают агентов»

Сарри – об уходе Куртуа: «Мне нужны игроки с высокой мотивацией, а не те, что слушают агентов»

6 августа 2018, 08:05
8

Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал желание голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа перейти в «Реал» этим летом.

«У меня нет реакции на слова агента Куртуа. Меня вообще не интересует его агент, я хочу услышать, скажет ли Куртуа завтра мне лично то же самое.

Мне нужно поговорить с руководством клуба. Мне нужны только те игроки, у которых присутствует высокая мотивация. А не те, кто зависит от мнения агентов», – заявил Сарри.

Ранее сообщалось, что «Челси» отклонил предложение «Реала» по Куртуа. Лондонцы сочли сумму в 35 миллионов недостаточной

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Трансферы Челси Куртуа Тибо Сарри Маурицио
Комментарии (8)
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1533532177
Красава!!!Правильно так и надо!!!
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Garrincha58
1533533557
Челси вчера никакие были Виллиан вышел и пешком бродил думаю Сарри на долго не задержится Морату вообще гнать надо как все таки быстро все в футболе меняется как они великолепно в первый год с Конте играли и на тебе что то сломалось сначала конфликт с Костой потом с Луизом его поддержали Азар и Виллиан да и продажа Матича явно не пошла на пользу и посыпалась команда и теперь ой как трудно все наладить
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Рубик Докоян
1533533598
Справедливое утверждение. Хотелкины с их агентами пусть лучше играют в других клубах. С тем кто ползёт назад в разведку не пойдёшь...
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Denis SPb
1533536477
Верные слова! По-другому не бывает! Тем более, это не полевой игрок, которого легко можно заменить. Вратарь должен быть свой в доску! А если поползновения идут - нужно отпускать. Хоть и жаль - хороший!
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Caniggia
1533537375
Прав абсолютно Сарри! И гнать вообще всех в шею, для кого агент дороже матери родной!
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simoron81
1533539698
иотсогласен
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OfaZavr
1533542096
все верно сказал Сарри, эти агенты хоть кому голову вскружат и понятно какие цели преследуют, а игрокам тоже стоило бы им не доверять на 100%.
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zigbert
1533629635
Правильно сказал. Ему нужен игрок мотивированный а не думающий о своем переходе с личной выгодой.
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