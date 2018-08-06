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    Сарри – об уходе Куртуа: «Мне нужны игроки с высокой мотивацией, а не те, что слушают агентов»

    Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал желание голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа перейти в «Реал» этим летом.

    «У меня нет реакции на слова агента Куртуа. Меня вообще не интересует его агент, я хочу услышать, скажет ли Куртуа завтра мне лично то же самое.

    Мне нужно поговорить с руководством клуба. Мне нужны только те игроки, у которых присутствует высокая мотивация. А не те, кто зависит от мнения агентов», – заявил Сарри.

    Ранее сообщалось, что «Челси» отклонил предложение «Реала» по Куртуа. Лондонцы сочли сумму в 35 миллионов недостаточной

    Источник: ESPN

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    06.08.2018 08:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 7 августа 2018, 11:13

      Правильно сказал. Ему нужен игрок мотивированный а не думающий о своем переходе с личной выгодой.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2018, 10:54

      все верно сказал Сарри, эти агенты хоть кому голову вскружат и понятно какие цели преследуют, а игрокам тоже стоило бы им не доверять на 100%.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 6 августа 2018, 10:14

      иотсогласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 6 августа 2018, 09:36

      Прав абсолютно Сарри! И гнать вообще всех в шею, для кого агент дороже матери родной!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 6 августа 2018, 09:21

      Верные слова! По-другому не бывает!
      Тем более, это не полевой игрок, которого легко можно заменить. Вратарь должен быть свой в доску!
      А если поползновения идут - нужно отпускать. Хоть и жаль - хороший!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 августа 2018, 08:33

      Справедливое утверждение. Хотелкины с их агентами пусть лучше играют в других клубах. С тем кто ползёт назад в разведку не пойдёшь...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 августа 2018, 08:32

      Челси вчера никакие были Виллиан вышел и пешком бродил думаю Сарри на долго не задержится Морату вообще гнать надо как все таки быстро все в футболе меняется как они великолепно в первый год с Конте играли и на тебе что то сломалось сначала конфликт с Костой потом с Луизом его поддержали Азар и Виллиан да и продажа Матича явно не пошла на пользу и посыпалась команда и теперь ой как трудно все наладить

      3
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    • ...
      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 6 августа 2018, 08:09

      Красава!!!Правильно так и надо!!!

      6
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