Сарри – об уходе Куртуа: «Мне нужны игроки с высокой мотивацией, а не те, что слушают агентов»

Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал желание голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа перейти в «Реал» этим летом.

«У меня нет реакции на слова агента Куртуа. Меня вообще не интересует его агент, я хочу услышать, скажет ли Куртуа завтра мне лично то же самое.

Мне нужно поговорить с руководством клуба. Мне нужны только те игроки, у которых присутствует высокая мотивация. А не те, кто зависит от мнения агентов», – заявил Сарри.

Ранее сообщалось, что «Челси» отклонил предложение «Реала» по Куртуа. Лондонцы сочли сумму в 35 миллионов недостаточной