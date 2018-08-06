Рейна: «Буду учиться у Доннаруммы и бороться за место в составе «Милана»

Новичок «Милана» голкипер Пепе Рейна опроверг слухи о своем уходе из команды, в которой он не провел пока ни одного официального матча.

«Я уважаю и восхищаюсь Джанлуиджи Доннаруммой. Это замечательный молодой человек. В спортивном плане я буду учиться у него и использую эту конкуренцию на благо нам, чтобы мы оба стали только лучше.

Место в основе? Я, как и все, буду бороться за него. А уже после этого Гаттузо примет решение. Но независимо от чего бы то ни было, я намерен остаться в «Милане», – заявил Рейна.

В прошедшем сезоне футболист провел в составе «Наполи» 47 матчей во всех турнирах. Он выступал за неаполитанцев с 2015 года. Контракт голкипера с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2021 года.