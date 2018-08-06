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    Рейна: «Буду учиться у Доннаруммы и бороться за место в составе «Милана»

    Новичок «Милана» голкипер Пепе Рейна опроверг слухи о своем уходе из команды, в которой он не провел пока ни одного официального матча.

    «Я уважаю и восхищаюсь Джанлуиджи Доннаруммой. Это замечательный молодой человек. В спортивном плане я буду учиться у него и использую эту конкуренцию на благо нам, чтобы мы оба стали только лучше.

    Место в основе? Я, как и все, буду бороться за него. А уже после этого Гаттузо примет решение. Но независимо от чего бы то ни было, я намерен остаться в «Милане», – заявил Рейна.

    В прошедшем сезоне футболист провел в составе «Наполи» 47 матчей во всех турнирах. Он выступал за неаполитанцев с 2015 года. Контракт голкипера с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

    Источник: Football Italia

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    06.08.2018 07:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 6 августа 2018, 13:48

      Щутник однако.

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 6 августа 2018, 08:15

      Устал видимо в Наполи работать,решил передохнуть )

      3
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