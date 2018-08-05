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    Гвардиола: «Стерлинг нужен «Манчестер Сити». В клубе все хотят, чтобы Рахим задержался здесь»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о переговорах о новом контракте с форвардом Рахимом Стерлингом.

    «Без сомнений, Стерлинг нам нужен. Он знает это, его агент знает это.

    С первого моего дня в «Сити», было ясно, что он нам нужен, но сделки есть сделки, агенты есть агенты, а игроки есть игроки.

    Я не знаю, что произойдет, но я уверяю, что клуб, я как тренер, спортивный директор, даже его одноклубники – мы хотим, чтобы Рахим подольше задержался здесь», – сказал Гвардиола.

    Текущий контракт Стерлинга с «Сити» истекает через два года.

    Источник: Skysports

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    05.08.2018 14:44
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