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    Буффон: «Даже в 40 лет можно радоваться победе в Суперкубке»

    Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу в матче за Суперкубок Франции против «Монако» (4:0).

    «Даже в 40 лет можно радоваться победе в Суперкубке.

    Я благодарен «Ювентусу», который своей культурой работы позволил мне в оптимальном состоянии дойти до этого возраста.

    Благодарен «ПСЖ», который нашел важные аргументы, чтобы заставить меня двигаться дальше. Спасибо новым одноклубникам, которые позволили мне выиграть этот трофей и приняли меня с уважением, вежливостью и энтузиазмом.

    Спасибо Кевину Траппу, который захотел отдать мне первый номер. Спасибо, Кевин, от всего сердца. Спасибо всем, кто позволил мне снова испытать эти эмоции», – написал Буффон в своем инстаграме.

    Очень необычный Суперкубок Франции. Играли в Китае, у Буффона – уникальный рекорд

    Источник: Instagram

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    05.08.2018 14:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 21:40

      С первым титулом Джанлуиджи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 18:38

      только вот с выигрыванием ЛЧ труднее будет, хотя ПСЖ может такой Легенды и не хватало в составе для ее взятия) посмотрим.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 августа 2018, 14:37

      И чемпионат выиграешь тоже...

      2
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