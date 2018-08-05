Буффон: «Даже в 40 лет можно радоваться победе в Суперкубке»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу в матче за Суперкубок Франции против «Монако» (4:0).

«Даже в 40 лет можно радоваться победе в Суперкубке.

Я благодарен «Ювентусу», который своей культурой работы позволил мне в оптимальном состоянии дойти до этого возраста.

Благодарен «ПСЖ», который нашел важные аргументы, чтобы заставить меня двигаться дальше. Спасибо новым одноклубникам, которые позволили мне выиграть этот трофей и приняли меня с уважением, вежливостью и энтузиазмом.

Спасибо Кевину Траппу, который захотел отдать мне первый номер. Спасибо, Кевин, от всего сердца. Спасибо всем, кто позволил мне снова испытать эти эмоции», – написал Буффон в своем инстаграме.

Очень необычный Суперкубок Франции. Играли в Китае, у Буффона – уникальный рекорд