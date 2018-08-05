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Буффон: «Даже в 40 лет можно радоваться победе в Суперкубке»

5 августа 2018, 14:31
3

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу в матче за Суперкубок Франции против «Монако» (4:0).

«Даже в 40 лет можно радоваться победе в Суперкубке.

Я благодарен «Ювентусу», который своей культурой работы позволил мне в оптимальном состоянии дойти до этого возраста.

Благодарен «ПСЖ», который нашел важные аргументы, чтобы заставить меня двигаться дальше. Спасибо новым одноклубникам, которые позволили мне выиграть этот трофей и приняли меня с уважением, вежливостью и энтузиазмом.

Спасибо Кевину Траппу, который захотел отдать мне первый номер. Спасибо, Кевин, от всего сердца. Спасибо всем, кто позволил мне снова испытать эти эмоции», – написал Буффон в своем инстаграме.

Очень необычный Суперкубок Франции. Играли в Китае, у Буффона – уникальный рекорд

Источник: Instagram
Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Монако Буффон Джанлуиджи
Комментарии (3)
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KOLBIS
1533469034
И чемпионат выиграешь тоже...
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OfaZavr
1533483533
только вот с выигрыванием ЛЧ труднее будет, хотя ПСЖ может такой Легенды и не хватало в составе для ее взятия) посмотрим.
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zigbert
1533494408
С первым титулом Джанлуиджи.
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