Глушаков во время интервью назвал себя игроком «Локомотива»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 2-го тура РПЛ против «Локомотива» во время интервью назвал себя игроком соперника.

«На болельщиков «Локомотива» не обращаю внимания. Это не первый год уже, они все время так себя ведут. У каждого есть свое мнение, пожалуйста. А что я должен делать? Я их оскорбляю или что-то говорю?

Я всегда нормально отношусь, посмотрите все интервью, у меня нет никаких обид на них. К кому обращаться? Я игрок «Локомотива», чего мне обращаться… Ой, я игрок «Спартака», зачем мне обращаться к болельщикам «Локомотива»?» – сказал Глушаков.

Глушаков выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год.

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