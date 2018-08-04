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  • Глушаков во время интервью назвал себя игроком «Локомотива»

Глушаков во время интервью назвал себя игроком «Локомотива»

4 августа 2018, 22:14
18

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 2-го тура РПЛ против «Локомотива» во время интервью назвал себя игроком соперника.

«На болельщиков «Локомотива» не обращаю внимания. Это не первый год уже, они все время так себя ведут. У каждого есть свое мнение, пожалуйста. А что я должен делать? Я их оскорбляю или что-то говорю?

Я всегда нормально отношусь, посмотрите все интервью, у меня нет никаких обид на них. К кому обращаться? Я игрок «Локомотива», чего мне обращаться… Ой, я игрок «Спартака», зачем мне обращаться к болельщикам «Локомотива»?» – сказал Глушаков.

Глушаков выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год.

Почти 400 минут без голов. Чемпион, где твоя атака?

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Глушаков Денис
Комментарии (18)
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Eddyson
1533410297
Дениску Зе сильно по голове приложил, так что новость так себе. ("Лежит на поле Глушаков, но там ничего серьёзного", - комм-р матч-премьер). А отыграл капитан сегодня хорошо. К нему претензий никаких.
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acer2003
1533410400
Шлем дал знать о себе...
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Yev
1533410651
Сказалась травма головы. Ничего это пройдёт. Удачи Денису и Спартаку!
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BARAB2010
1533411151
Коментаторы вообще маразм устроили.Оба назвали вратаря Спартака другой Фамилией....
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Пестрый
1533411184
Напялить зимнюю шапку да еще в жару?)) не такое скажешь))
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zigbert
1533411314
Не стоит цепляться к таким ошибкам, тем более к игре Глушакова претензий нет.
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тщмек 19
1533413417
в День Железнодорожника Штирлиц был особенно близок к провалу
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Fancyfall
1533440317
даже небольшая травма головы - это серьёзно, у кэпа похоже сотряс((( здоровья!
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OfaZavr
1533454650
подумаешь человек ошибся и заговорился, что к словам то цепляться, комментаторы вон весь второй тайм Максименко Москаленко называли и ничего.
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Добрый Бобер
1533460184
А вот если жену чужим именем назовёт - шлем не поможет.
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