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    Глушаков во время интервью назвал себя игроком «Локомотива»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 2-го тура РПЛ против «Локомотива» во время интервью назвал себя игроком соперника.

    «На болельщиков «Локомотива» не обращаю внимания. Это не первый год уже, они все время так себя ведут. У каждого есть свое мнение, пожалуйста. А что я должен делать? Я их оскорбляю или что-то говорю?

    Я всегда нормально отношусь, посмотрите все интервью, у меня нет никаких обид на них. К кому обращаться? Я игрок «Локомотива», чего мне обращаться… Ой, я игрок «Спартака», зачем мне обращаться к болельщикам «Локомотива»?» – сказал Глушаков.

    Глушаков выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год.

    Почти 400 минут без голов. Чемпион, где твоя атака?

    Источник: Sport24

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    04.08.2018 22:14
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 5 августа 2018, 12:09

      А вот если жену чужим именем назовёт - шлем не поможет.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 10:37

      подумаешь человек ошибся и заговорился, что к словам то цепляться, комментаторы вон весь второй тайм Максименко Москаленко называли и ничего.

      5
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 5 августа 2018, 06:38

      даже небольшая травма головы - это серьёзно, у кэпа похоже сотряс((( здоровья!

      3
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      Рейтинг: +946

      AЛЕКС73 5 августа 2018, 05:16

      заклинило ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 5 августа 2018, 02:49

      Деревню из деревенщины вытравить. Рано или поздно проявится. Это навек. Не оторвать кочегара от паровоза.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 августа 2018, 01:30

      Так общественность узнала о тайном летнем трансфере... :-)))

      0
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      Рейтинг: +34

      Kolyukh_17 5 августа 2018, 00:08

      Оговорился?С трудом верится...

      -1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 4 августа 2018, 23:31

      сильно похоже по голове заехали

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 4 августа 2018, 23:10

      в День Железнодорожника Штирлиц был особенно близок к провалу

      10
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > тщмек 19 5 августа 2018, 00:04

      пха хаха пхахаха ахаха)) красава))))

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 4 августа 2018, 23:00

      Ну оговорился, ни чего страшного, бывает...)))

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