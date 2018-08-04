Бонуччи – о свисте болельщиков «Ювентуса»: «Мне не нужно отвечать на слова. Я должен доказать все на поле»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое освистывание со стороны болельщиков туринцев.

32-летний футболист вернулся в «старую синьору» спустя год после того, как перешел в «Милан».

После подписания контракта с «Ювентусом» фанаты туринцев его освистали.

Сегодня болельщики за пределами тренировочного центра «Континасса» спросили у защитника, когда он попросит у них прощения.

«Мне не нужно отвечать на слова. Я должен доказать все на поле», – ответил Бонуччи.