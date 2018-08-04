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    Бонуччи – о свисте болельщиков «Ювентуса»: «Мне не нужно отвечать на слова. Я должен доказать все на поле»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое освистывание со стороны болельщиков туринцев.

    32-летний футболист вернулся в «старую синьору» спустя год после того, как перешел в «Милан».

    После подписания контракта с «Ювентусом» фанаты туринцев его освистали.

    Сегодня болельщики за пределами тренировочного центра «Континасса» спросили у защитника, когда он попросит у них прощения.

    «Мне не нужно отвечать на слова. Я должен доказать все на поле», – ответил Бонуччи.

    Источник: Football Italia

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    04.08.2018 18:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 4 августа 2018, 19:31

      Все в твоих руках!!! (Вернее в ногах)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 4 августа 2018, 18:46

      Что за детский сад... Прощения просить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      SoupMan 4 августа 2018, 18:39

      хорошо, что осознает это

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