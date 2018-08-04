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  • Бонуччи – о свисте болельщиков «Ювентуса»: «Мне не нужно отвечать на слова. Я должен доказать все на поле»

Бонуччи – о свисте болельщиков «Ювентуса»: «Мне не нужно отвечать на слова. Я должен доказать все на поле»

4 августа 2018, 18:35
3

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое освистывание со стороны болельщиков туринцев.

32-летний футболист вернулся в «старую синьору» спустя год после того, как перешел в «Милан».

После подписания контракта с «Ювентусом» фанаты туринцев его освистали.

Сегодня болельщики за пределами тренировочного центра «Континасса» спросили у защитника, когда он попросит у них прощения.

«Мне не нужно отвечать на слова. Я должен доказать все на поле», – ответил Бонуччи.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Бонуччи Леонардо
Комментарии (3)
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SoupMan
1533397183
хорошо, что осознает это
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Superviser77
1533397610
Что за детский сад... Прощения просить...
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ВикторВВ
1533400314
Все в твоих руках!!! (Вернее в ногах)
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