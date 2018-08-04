Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию до конца 2018 года по Fan ID

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы Fan ID до конца 2018 года смогут посещать Россию без получения визы.

«В период по 31 декабря 2018 года включительно въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в части 6 настоящей статьи, посетивших в качестве зрителей спортивных соревнований матчи чемпионата мира по футболу-2018 года, осуществляются без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя, полученной до или в течение периода проведения спортивного соревнования», – говорится в тексте документа на официальном интернет-портале правовой информации.

Фанаты «Спартака» выступили против введения Fan ID в РПЛ