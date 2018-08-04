Черчесов: «Это вы меня в космос отправили – я всегда на земле»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как на него повлияло выступление на ЧМ-2018.

– Как оставаться самим собой после всего, что произошло в это лето? Орден, звонки президента, прием в Кремле. Как не улететь в космос?

– Это вы меня в космос отправили – я всегда на земле. Честно говоря, мужское рукопожатие в моем понимании значит даже больше, чем орден. Это знак уважения. С тобой поздоровался президент – уже орден. В Кремле, кстати, сказал: понятно, от званий и титулов не отказываются, но мы не за это играли. Мы играли за свою страну, чтобы доставить удовольствие всем нашим болельщикам.

Представьте, чемпионат мира – и команда-хозяйка играет неважно. Мы сейчас говорим не про результат – про эмоции. Вот это футболисты реально понимали, и мы пару раз об этом говорили, потом к этому не возвращались, потому что изначально было понятно. Да, играли за страну, как бы это пафосно ни звучало.

Под руководством Черчесова сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала. Это лучшее достижение в истории команды.