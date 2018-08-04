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    Черчесов: «Это вы меня в космос отправили – я всегда на земле»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как на него повлияло выступление на ЧМ-2018.

    – Как оставаться самим собой после всего, что произошло в это лето? Орден, звонки президента, прием в Кремле. Как не улететь в космос?

    – Это вы меня в космос отправили – я всегда на земле. Честно говоря, мужское рукопожатие в моем понимании значит даже больше, чем орден. Это знак уважения. С тобой поздоровался президент – уже орден. В Кремле, кстати, сказал: понятно, от званий и титулов не отказываются, но мы не за это играли. Мы играли за свою страну, чтобы доставить удовольствие всем нашим болельщикам.

    Представьте, чемпионат мира – и команда-хозяйка играет неважно. Мы сейчас говорим не про результат – про эмоции. Вот это футболисты реально понимали, и мы пару раз об этом говорили, потом к этому не возвращались, потому что изначально было понятно. Да, играли за страну, как бы это пафосно ни звучало.

    Под руководством Черчесова сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала. Это лучшее достижение в истории команды.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.08.2018 00:41
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