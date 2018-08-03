Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Волейболистка Гамова: «Не жалею о своих словах про сборную России и звания ЗМС. Я же никого не оскорбила»

Волейболистка Гамова: «Не жалею о своих словах про сборную России и звания ЗМС. Я же никого не оскорбила»

3 августа 2018, 18:56
46

Известная отечественная волейболистка, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова заявила, что не жалеет о своем высказывании по поводу сборной России.

Ранее спортсменка в своем инстаграме выразила разочарование тем фактом, что футболисты национальной команды получили звания заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал чемпионат мира-2018.

– На ваш взгляд, чем измеряется успешность спортсмена – наградами, которые он завоевал, популярностью, какими-то коммерческими факторами?

– Наверное, всем вместе. Ты не можешь быть популярным, если ты не успешен. Хотя, нет, наверное, все же можно.

– У нас сейчас закончился один крупный турнир, где сборная России снискала большую популярность, но при этом не завоевала медалей.

– Видите, бывает и так.

– Нет желания пойти в Министерство спорта, получить там какую-то должность и поменять правила? Чтобы все было справедливо.

– Нет, совсем. У каждого своя справедливость. У меня одна точка зрения, кто-то может считать по-другому.

– Вам, кстати, потом из Минспорта не звонили?

– Нет. А должны были?

– История получила очень широкий резонанс.

– Это раздули журналисты. У меня не так много подписчиков в инстаграме, многие из них вообще иностранцы, которые не понимали сути происходящего. Мне даже звонила моя подруга, которая в прошлом была моим агентом, говорила, что писали даже из Турции – там только поняли, что случилось что-то громкое и связанное с Гамовой, и все. Так что, если бы не журналисты, которые сопроводили всю эту историю громкими заголовками, никто бы ничего и не заметил.

– Не пожалели, что сделали эту запись?

– Нет, ни разу. А почему я должна жалеть? Я же никого не оскорбила. Я вообще была удивлена, когда пошла эта волна. Но остаюсь при своем мнении.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
hevbn 28
1533312824
А за что тут извиняться она сказала как есть , что ей и таким спортсменам как она, которые не являются такими медийными лицами как футболисты для того чтобы получить звание надо как минимум завоевать медаль на крупном международном соревновании , а футболистам нет , это факт . Я вообще считаю, что правильно было бы не выдавать такие звания профессиональным спортсменам , потому что они были придуманы в СССР для спортсменов любителей ,чтобы они могли получать деньги за занятия спортом .
Ответить
серега кашин
1533313117
гамова вообще молодец
Ответить
Vladarg
1533313175
а о чем жалеть?!высказала свое мнение,в отличие от очень многих,не испугалась это сделать.с ее мнением согласны огромное количество людей.все по делу и так,как есть.
Ответить
Антибиотик
1533313328
Катюха, ты молодец, всё правильно сказала!
Ответить
Полная Канистра
1533313592
многим трусам лицемерам и подхалимажам кабинетных надо поучится у Гамовой! Держись Катерина народ большинством с тобой.
Ответить
Igor Belousov
1533313763
катя ты не права
Ответить
21082014
1533314435
жалеть можно здесь только об одном,что таких,как Гамова в стране в разы меньше,чем всяких Дзюб и ему подобных.потому и картина в целом невеселая.
Ответить
OfaZavr
1533314563
правильно, зачем жалеть ведь сказала все верно и по делу.
Ответить
Мария Мария
1533316618
ну что тут скажешь, моя дочь тоже спортсменка и она согласна с Катей, извините, но в бадминтоне тоже первенство отнюдь не за Россией но змс за 1/8 там никто ни разу не получил. типа хотите звание - бейте китайцев. ну все равно что нашим футболистам бразильцев отделать...действительно двойные стандарты получаются. За что в бразилии помидоры за то в России - змс
Ответить
yorgenbarenz
1533318637
Гамова не футболистка, не пьёт,не курит,не гоняет датой по ночам и не разбивает авто за 9 лямов, на ней нет наколок во всё тело,у неё нет привычки обзывать зрителей пи.арасами,у неё слишком много медалей. Она после этого ещё и ЗМС себе требует???Нахалка....
Ответить
Главные новости
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+