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    Волейболистка Гамова: «Не жалею о своих словах про сборную России и звания ЗМС. Я же никого не оскорбила»

    Известная отечественная волейболистка, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова заявила, что не жалеет о своем высказывании по поводу сборной России.

    Ранее спортсменка в своем инстаграме выразила разочарование тем фактом, что футболисты национальной команды получили звания заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал чемпионат мира-2018.

    – На ваш взгляд, чем измеряется успешность спортсмена – наградами, которые он завоевал, популярностью, какими-то коммерческими факторами?

    – Наверное, всем вместе. Ты не можешь быть популярным, если ты не успешен. Хотя, нет, наверное, все же можно.

    – У нас сейчас закончился один крупный турнир, где сборная России снискала большую популярность, но при этом не завоевала медалей.

    – Видите, бывает и так.

    – Нет желания пойти в Министерство спорта, получить там какую-то должность и поменять правила? Чтобы все было справедливо.

    – Нет, совсем. У каждого своя справедливость. У меня одна точка зрения, кто-то может считать по-другому.

    – Вам, кстати, потом из Минспорта не звонили?

    – Нет. А должны были?

    – История получила очень широкий резонанс.

    – Это раздули журналисты. У меня не так много подписчиков в инстаграме, многие из них вообще иностранцы, которые не понимали сути происходящего. Мне даже звонила моя подруга, которая в прошлом была моим агентом, говорила, что писали даже из Турции – там только поняли, что случилось что-то громкое и связанное с Гамовой, и все. Так что, если бы не журналисты, которые сопроводили всю эту историю громкими заголовками, никто бы ничего и не заметил.

    – Не пожалели, что сделали эту запись?

    – Нет, ни разу. А почему я должна жалеть? Я же никого не оскорбила. Я вообще была удивлена, когда пошла эта волна. Но остаюсь при своем мнении.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2018 18:56
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 4 августа 2018, 11:37

      друзья, змс дают за Выдающиеся заслуги....за выдающиеся заслуги можно было наградить отдельных персонажей, но никак не всех. или пенальтос смолова и кривая игра самедова тоже к выдающимся причислили? Дали бы Черышеву, ну Дзюбе еще...на фига всем то?

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 4 августа 2018, 10:15

      Шпалка)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 августа 2018, 00:19

      Правильно Катька, так их!

      4
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 3 августа 2018, 23:24

      Тут же все ясно, Гамова права на 101%, она по сравнению с нашими просто космос, в своем виде спорте! Играла бы эта в футбол, тоже жгла..!!! Чемпионка мира!!!!! Призер олимпиады!!!!! И еще там много титулов...Она правильно сказала, 1/4 и че?! Ну да, побывали мы в эйфории, а дальше че? Куй в очё! За евро 2008 базара ноль, награды заслуженны, а тут..ну как бы такое)

      5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 22:52

      Высказала свою точку зрения и никого не оскорбила.

      5
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      Рейтинг: +489

      mikitka 3 августа 2018, 22:49

      Вы можете представить, что ооочень известный гандболист Сергей Рутенко выйдет и скажет:"Я играл за "Барселону", 6 раз выиграл Лигу Чемпионов. А рекламных контрактов и кучи денег у меня нет... в то время, как какой-то Месси всего лишь 4 раза брал Лигу Чемпионов и купается в роскоши. Обидно... как же так?". Смешно и нелепо, правда? Как и вся речь Гамовой

      -3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > mikitka 3 августа 2018, 22:53

      Парень, ты сначала в корень зри

      6
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      Рейтинг: +489

      mikitka > filosof sparty 3 августа 2018, 23:26

      вижу пока в корне только лицемеров, которые 3 дня назад узнали о существовании великой, но очень недооценённой женской сборной России по волейболу... и всем внезапно стало не насрать

      -2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > mikitka 4 августа 2018, 00:33

      Пхах, снова мимо! Ты реально не догоняешь... Дело не в том, КТО это сказал, а ЧТО и про КОГО!!! Голову включи, футболёр!!!

      3
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 3 августа 2018, 22:33

      Конечно, ничего не сделала. Просто позавидовала и пожаловалась. А так ничего особенного.
      Много девчонок и мальчишек хотят стать волейболистами? А Аршавинами и Акинфеевыми миллионы.
      Просто завидно стало. Понять можно, но нужно ли?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +489

      mikitka > general.lizyukov 3 августа 2018, 22:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Наконец-то! Хоть один адекватный человек!!!

      -4
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > general.lizyukov 3 августа 2018, 22:50

      А это здесь причём!??? У них же никто не требует забрать популярность, никто не принижает их успех. Просто, чтобы понимать что значит звание ЗМС надо наверное самим быть профессиональным спортсменом, обывателю не понять! Это звание дают ТОЛЬКО сильнейшим атлетам в своём виде спорта!!! А теперь скажи честно сам себе. У нас в футболе такие есть!? Наверняка если порыться в твоих комментах, то легко можно будет отыскать гневные тирады о деревянных и ногожопых игроках сборной России!!! А раньше подобное звание ещё и неофициально накладывало определенный стиль поведения в плане морали...

      4
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > mikitka 3 августа 2018, 22:52

      Не наконец то, а СНОВА комментарии людей абсолютно не понимающие суть спора

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > filosof sparty 3 августа 2018, 23:12

      Кратко для МД: Заслуженный Мастер Спорта. За заслуги, а не за спортивные достижения.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > general.lizyukov 3 августа 2018, 23:45

      Что бы стать мастером своего дела, нужно пройти путь подмастерья. А стать Заслуженным Мастером - пройти путь мастера.
      Игнашевич и Акинфеев - ЗМС с 2005 года, а именно - за Лигу Европы. Они действительно показали Европе, что в России есть сильные клубы, которые могут завоёвывать кубки.
      Что показала сборная на ЧМ-18??? Трёхэтажный автобус против Испании??? За это ЗМС??? Чем они прославили Россию???
      Кто может назвать всех четвертьфиналистов хотя бы ЧМ-14 или ЧМ-10 без википедии??? Так же и про нашу сборную никто уже через год не вспомнит. Будут помнить организацию ЧМ-18 и то, лишь те, кто приезжал в Россию.

      4
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > general.lizyukov 4 августа 2018, 00:59

      Мне вот только не надо говорить, что такое ЗМС. Суть этой награды в величии конкретного человека(команды) в конкретном виде спорта, в его влиянии и заслугах в этом спорте!!! Да, вся страна была рада, на фоне всеобщей безнадёги и беспредела, посмотреть как наши пацаны добрались АЖ до 1/4!!!!!! Но это заслуга надуманная, ибо спортивный подвиг не особо, а то что наша жизнь настолько уныла и нам даже такое событие преподносят, как праздник Всея Руси.... короче всё с ног на голову перевернули

      4
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > filosof sparty 4 августа 2018, 11:34

      вот-вот...за ВЫДАЮЩИЕСЯ заслуги...ну ладно бы кому-то одному дали...но двоим...но заслуги смолова, самедова и т.п. посчитать ВЫДАЮЩИМИСЯ явный перебор

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 августа 2018, 21:42

      А Мутко уже успел бы пару раз переобуться...

      3
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 3 августа 2018, 21:26

      Катюха-РЕСПЕКТ!!!А всю эту тухлятину понтоколотскую наХ!!!Да и плешивый обесценил звание ЗМС.Вот к чему не прикоснется лысый,все в дерЪмо превращается.

      5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 3 августа 2018, 20:50

      Гамова не футболистка, не пьёт,не курит,не гоняет датой по ночам и не разбивает авто за 9 лямов, на ней нет наколок во всё тело,у неё нет привычки обзывать зрителей пи.арасами,у неё слишком много медалей. Она после этого ещё и ЗМС себе требует???Нахалка....

      12
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > yorgenbarenz 3 августа 2018, 21:47

      На кол ее

      0
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > Mirak92 3 августа 2018, 21:48

      А на самом деле,настоящий спортсмен.Феде слезы бы вытерать,рядом стоя

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > yorgenbarenz 4 августа 2018, 16:25

      Она ничего не требует , т.к. она уже 18 лет как ЗМС.

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