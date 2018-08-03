Волейболистка Гамова: «Не жалею о своих словах про сборную России и звания ЗМС. Я же никого не оскорбила»

Известная отечественная волейболистка, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова заявила, что не жалеет о своем высказывании по поводу сборной России.

Ранее спортсменка в своем инстаграме выразила разочарование тем фактом, что футболисты национальной команды получили звания заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал чемпионат мира-2018.

– На ваш взгляд, чем измеряется успешность спортсмена – наградами, которые он завоевал, популярностью, какими-то коммерческими факторами?

– Наверное, всем вместе. Ты не можешь быть популярным, если ты не успешен. Хотя, нет, наверное, все же можно.

– У нас сейчас закончился один крупный турнир, где сборная России снискала большую популярность, но при этом не завоевала медалей.

– Видите, бывает и так.

– Нет желания пойти в Министерство спорта, получить там какую-то должность и поменять правила? Чтобы все было справедливо.

– Нет, совсем. У каждого своя справедливость. У меня одна точка зрения, кто-то может считать по-другому.

– Вам, кстати, потом из Минспорта не звонили?

– Нет. А должны были?

– История получила очень широкий резонанс.

– Это раздули журналисты. У меня не так много подписчиков в инстаграме, многие из них вообще иностранцы, которые не понимали сути происходящего. Мне даже звонила моя подруга, которая в прошлом была моим агентом, говорила, что писали даже из Турции – там только поняли, что случилось что-то громкое и связанное с Гамовой, и все. Так что, если бы не журналисты, которые сопроводили всю эту историю громкими заголовками, никто бы ничего и не заметил.

– Не пожалели, что сделали эту запись?

– Нет, ни разу. А почему я должна жалеть? Я же никого не оскорбила. Я вообще была удивлена, когда пошла эта волна. Но остаюсь при своем мнении.