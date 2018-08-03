«Спартак»: «Продажа билетов на выездной матч с ПАОКом для граждан России не осуществляется»

«Спартак» выступил с заявлением для болельщиков накануне гостевой встречи третьего тура квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

Ранее УЕФА наказал московский клуб двухматчевым запретом на продажу билетов своим болельщикам за беспорядки на игре против «Атлетика» из Бильбао в 1/16 финала Лиги Европы-2017/18.

«В преддверии матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак», который пройдет 8 августа на стадионе «Тумба» в греческом городе Салоники, «Спартак» считает необходимым напомнить вам о санкциях, наложенных на наш клуб со стороны УЕФА.

Принимающий клуб продает именные билеты только при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность.

Важно: для граждан России продажа не осуществляется! Кроме того, при входе на арену будут сверять документы с именем на билете. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не покупать билеты с рук и воздержаться от посещения стадиона в Салониках во избежание новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков», – говорится в заявлении клуба.