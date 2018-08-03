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    «Спартак»: «Продажа билетов на выездной матч с ПАОКом для граждан России не осуществляется»

    «Спартак» выступил с заявлением для болельщиков накануне гостевой встречи третьего тура квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

    Ранее УЕФА наказал московский клуб двухматчевым запретом на продажу билетов своим болельщикам за беспорядки на игре против «Атлетика» из Бильбао в 1/16 финала Лиги Европы-2017/18.

    «В преддверии матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак», который пройдет 8 августа на стадионе «Тумба» в греческом городе Салоники, «Спартак» считает необходимым напомнить вам о санкциях, наложенных на наш клуб со стороны УЕФА.

    Принимающий клуб продает именные билеты только при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность.

    Важно: для граждан России продажа не осуществляется! Кроме того, при входе на арену будут сверять документы с именем на билете. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не покупать билеты с рук и воздержаться от посещения стадиона в Салониках во избежание новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков», – говорится в заявлении клуба.

    Источник: ФК «Спартак»

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    03.08.2018 16:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 7 августа 2018, 09:43

      к российским клубам отношение УЕФА как к хулигану в порядочной семье - априори будем виноваты...

      1
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      Рейтинг: +68

      Yumаleks 4 августа 2018, 09:22

      Сегодня за Локо, а в среду по ящику всей страной Спартак поддержим,
      греки будут порваты, УЕФА обломинго.

      2
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 22:21

      Трудно будет Спартаку без поддержки.Вся надежда на ответный матч.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 3 августа 2018, 20:34

      козлы из УЕФА. Точка.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 19:30

      несправедливо, наказали по прошлым эпизодам толком не разобравшись кто на самом деле виноват. но что поделаешь придется примериться с этим.

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 августа 2018, 19:06

      УЕФА мрази своих только покрывают

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 3 августа 2018, 18:34

      Беззаконие!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 3 августа 2018, 18:15

      Удачи Спартаку в евросезоне ! О задачах уже тренерский штаб высказался ,осталось выполнить.

      4
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 3 августа 2018, 18:14

      1. Наказание Спартака за Бильбао - вопиющая несправедливость.
      2. УЕФА разжигает национализм - ибо запрет касается граждан России.

      3. Не думаю, что греки в Москве получат теплый прием. И вина за это на УЕФА.

      7
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 3 августа 2018, 18:13

      кому надо тот попадет

      1
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