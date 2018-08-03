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  • «Спартак»: «Продажа билетов на выездной матч с ПАОКом для граждан России не осуществляется»

«Спартак»: «Продажа билетов на выездной матч с ПАОКом для граждан России не осуществляется»

3 августа 2018, 16:54
16

«Спартак» выступил с заявлением для болельщиков накануне гостевой встречи третьего тура квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

Ранее УЕФА наказал московский клуб двухматчевым запретом на продажу билетов своим болельщикам за беспорядки на игре против «Атлетика» из Бильбао в 1/16 финала Лиги Европы-2017/18.

«В преддверии матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак», который пройдет 8 августа на стадионе «Тумба» в греческом городе Салоники, «Спартак» считает необходимым напомнить вам о санкциях, наложенных на наш клуб со стороны УЕФА.

Принимающий клуб продает именные билеты только при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность.

Важно: для граждан России продажа не осуществляется! Кроме того, при входе на арену будут сверять документы с именем на билете. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не покупать билеты с рук и воздержаться от посещения стадиона в Салониках во избежание новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков», – говорится в заявлении клуба.

Источник: ФК «Спартак»
Лига чемпионов Спартак ПАОК
Комментарии (16)
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Мары
1533305223
В гостях потерпим, а потом добро пожаловать в Ад на Открытие-арену.
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klimovich
1533306068
Прикол в том, что билеты не продают россиянам, а не болельщикам Спартака. В таком случае Саввиди, если я ничего не путаю, тоже не может присутствовать на стадионе, поскольку он, будучи гражданином России, по мнению УЕФА будет поддерживать Спартак. Про то, что мы почему-то несем ответственность за агрессию басков, я вообще молчу. Короче, УЕФА je мафиjа, Косово jе Србиjа.
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тщмек 19
1533306792
Это быдло всех достало, даже в Москве им продают билеты на дерби в разы дороже, чем своим, при нынешних финансовых раскладах явно не финансовая выгода - основа решения Геркуса.
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Blossiya
1533309256
1. Наказание Спартака за Бильбао - вопиющая несправедливость. 2. УЕФА разжигает национализм - ибо запрет касается граждан России. 3. Не думаю, что греки в Москве получат теплый прием. И вина за это на УЕФА.
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shurik45
1533309341
Удачи Спартаку в евросезоне ! О задачах уже тренерский штаб высказался ,осталось выполнить.
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Полная Канистра
1533312375
УЕФА мрази своих только покрывают
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OfaZavr
1533313829
несправедливо, наказали по прошлым эпизодам толком не разобравшись кто на самом деле виноват. но что поделаешь придется примериться с этим.
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vashinin
1533317687
козлы из УЕФА. Точка.
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zigbert
1533324112
Трудно будет Спартаку без поддержки.Вся надежда на ответный матч.
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Yumаleks
1533363748
Сегодня за Локо, а в среду по ящику всей страной Спартак поддержим, греки будут порваты, УЕФА обломинго.
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