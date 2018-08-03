Педро продлил контракт с «Челси» на год

Испанский полузащитник «Челси» Педро Родригес продолжит выступать за лондонский клуб.

Стороны подписали обновленное соглашение, которое рассчитано до 2020 года. Предыдущий контракт заканчивался летом 2019 года.

«Это хорошие новости. Я всем доволен в клубе: одноклубниками, болельщиками и командой в целом.

Для меня было важно продлить контракт с «Челси». Я хочу продолжить побеждать и выигрывать трофеи. Хочу помогать в этом и команде», – сказал Педро.

31-летний футболист перешел в лондонский клуб в 2015 году.