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    Педро продлил контракт с «Челси» на год

    Испанский полузащитник «Челси» Педро Родригес продолжит выступать за лондонский клуб.

    Стороны подписали обновленное соглашение, которое рассчитано до 2020 года. Предыдущий контракт заканчивался летом 2019 года.

    «Это хорошие новости. Я всем доволен в клубе: одноклубниками, болельщиками и командой в целом.

    Для меня было важно продлить контракт с «Челси». Я хочу продолжить побеждать и выигрывать трофеи. Хочу помогать в этом и команде», – сказал Педро.

    31-летний футболист перешел в лондонский клуб в 2015 году.

    Источник: ФК «Челси»

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    03.08.2018 11:40
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 3 августа 2018, 12:12

      Ну и зря...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 августа 2018, 12:08

      У папы было три сына П*едро,Гомес и просто Х*улио...

      1
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