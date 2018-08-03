Ринат Билялетдинов: «Важно, что «Локо» создает возможности. Значит, голы придут»

Голы сами не приходят, если их не забивать...
Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал сложности с реализацией голевых моментов железнодорожниками.
«Не могу сказать, что в Уфе «Локомотив» выглядел безнадежно – второй тайм в его исполнении был довольно неплох.
Был несправедливо незасчитанный гол Эдера в первом тайме. Поведи «Локо» в счете, игра могла сложиться легче. Но даже в этих условиях ребята собрались.
Понятно, что и у «Уфы» было два стопроцентных момента, чтобы забить. В том числе – пенальти. Важно, что железнодорожники создают возможности отличиться. Значит, голы придут», – считает Билялетдинов.
«Локомотив» забил всего один гол в шести последних матчах чемпионата России с учетом прошлого сезона.