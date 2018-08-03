Гендиректор «Уфы»: «Рад, что мы не подвели Россию»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Домжале» (1:1). По результатам двух встреч «Уфа» прошла в следующий раунд.

«Сложно пока что-то говорить, эмоции переполняют. Матч против «Домжале» получился очень сложным, мы очень нервничали, так как хотели выиграть, для нас это было очень важно.

Сегодня главным залогом успеха положительного для нас результата стал проявленный характер. Рад, что мы смогли сыграть на ничью оба матча и пройти дальше.

Это большая победа для всего клуба, для всей Башкирии. Конечно, я рад, что мы не подвели Россию и продолжаем вносить общий вклад в таблицу коэффициентов УЕФА. Это очень важно. Мы верили, двигались вперед и хотелось бы еще раз поздравить наших болельщиков с этим общим успехом», – сказал Газизов.