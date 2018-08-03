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Гендиректор «Уфы»: «Рад, что мы не подвели Россию»

3 августа 2018, 00:59
13

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Домжале» (1:1). По результатам двух встреч «Уфа» прошла в следующий раунд.

«Сложно пока что-то говорить, эмоции переполняют. Матч против «Домжале» получился очень сложным, мы очень нервничали, так как хотели выиграть, для нас это было очень важно.

Сегодня главным залогом успеха положительного для нас результата стал проявленный характер. Рад, что мы смогли сыграть на ничью оба матча и пройти дальше.

Это большая победа для всего клуба, для всей Башкирии. Конечно, я рад, что мы не подвели Россию и продолжаем вносить общий вклад в таблицу коэффициентов УЕФА. Это очень важно. Мы верили, двигались вперед и хотелось бы еще раз поздравить наших болельщиков с этим общим успехом», – сказал Газизов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига Европы Уфа Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (13)
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mikitka
1533247942
Отскок... посмотрим, что дальше будет
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Tararambol
1533248175
Молодцы вся страна вас поддерживала! Спасибо за игру.
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Caniggia
1533261349
С удачным дебютом в Европе, Уфа!
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84aivengo
1533264944
драматичный был матч
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Рубик Докоян
1533270496
Удача новичков любит, но перспективы команды туманные в РПЛ, а с ЛЕ всё ясно. Молодцы, что здесь хоть поборолись и проявили стойкость, но нужно и в мастерстве прибавить.
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FanatSerj
1533278674
Красавцы, болел за вас всей душой, но нервы потрепали падлюки )))
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Вомбат
1533280362
Характер-то вы как раз не проявили, не надо врать. Во втором тайме, проиграв единоборства (почти все), многие игроки останавливались отдохнуть, а потом нехотя трусили к своей штрафной. Но только не Слай и не Йокич, которые и вытащили игру. Ну и Беленов, как обычно, спасал. Мы можем простить вам такую игру даже не за результат (полупрофессиональные словенские команды середняки РПЛ вроде Уфы проходить обязаны), а за то, что у вас было мало времени для отдыха после Локо.
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Catastrofa
1533281920
Так держать !
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OfaZavr
1533283418
молодцы, так и продолжайте!
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zigbert
1533302941
Молодцы. Не выглядели "мальчиками для битья".
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