Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Уфы»: «Рад, что мы не подвели Россию»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Домжале» (1:1). По результатам двух встреч «Уфа» прошла в следующий раунд.

    «Сложно пока что-то говорить, эмоции переполняют. Матч против «Домжале» получился очень сложным, мы очень нервничали, так как хотели выиграть, для нас это было очень важно.

    Сегодня главным залогом успеха положительного для нас результата стал проявленный характер. Рад, что мы смогли сыграть на ничью оба матча и пройти дальше.

    Это большая победа для всего клуба, для всей Башкирии. Конечно, я рад, что мы не подвели Россию и продолжаем вносить общий вклад в таблицу коэффициентов УЕФА. Это очень важно. Мы верили, двигались вперед и хотелось бы еще раз поздравить наших болельщиков с этим общим успехом», – сказал Газизов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2018 00:59
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 16:29

      Молодцы. Не выглядели "мальчиками для битья".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm 3 августа 2018, 11:45

      Лучше бы проиграли, с такой игрой в группе будет разнос по самое не хочу. Учитывая что в след раунде опять не очень сильный клуб, групповой этап вполне реален. Но это будет разнос уфы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 11:03

      молодцы, так и продолжайте!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 3 августа 2018, 10:38

      Так держать !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат 3 августа 2018, 10:12

      Характер-то вы как раз не проявили, не надо врать. Во втором тайме, проиграв единоборства (почти все), многие игроки останавливались отдохнуть, а потом нехотя трусили к своей штрафной. Но только не Слай и не Йокич, которые и вытащили игру. Ну и Беленов, как обычно, спасал. Мы можем простить вам такую игру даже не за результат (полупрофессиональные словенские команды середняки РПЛ вроде Уфы проходить обязаны), а за то, что у вас было мало времени для отдыха после Локо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 августа 2018, 09:44

      Красавцы, болел за вас всей душой, но нервы потрепали падлюки )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 августа 2018, 07:28

      Удача новичков любит, но перспективы команды туманные в РПЛ, а с ЛЕ всё ясно. Молодцы, что здесь хоть поборолись и проявили стойкость, но нужно и в мастерстве прибавить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 3 августа 2018, 06:44

      нужно усиление

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 августа 2018, 05:55

      драматичный был матч

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 3 августа 2018, 04:55

      С удачным дебютом в Европе, Уфа!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11